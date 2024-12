¡Ni blanco ni rojo! Así es el lujoso y original árbol de Navidad de Adamari López que puedes copiar

Ya comenzó diciembre y muchos famosos han presumido sus decoraciones navideñas, especialmente sus árboles de Navidad, como Adamari López.

La famosa actriz y conductora dejó ver su lujoso árbol navideño y llamó la atención de sus seguidores, quienes quieren replicarlo en casa, pues no es común, es muy original.

¡Ni blanco ni rojo! Así es el espectacular árbol de Navidad de Adamari López

Adamari López posó con su hija, sus hermanos y otros familiares junto a su lujoso árbol de Navidad que está decorado en tono blanco y dorado.

La famosa colocó bambalinas, cintas, ramas y hermosas decoraciones en estos tonos que le dieron un toque de clase, elegancia y lujo a su árbol, convirtiéndolo en uno muy original, pues la mayoría de los árboles son en rojo o verde.

“Que bello árbol de Navidad, ella siempre tan original”, “amé su árbol navideño, quiero copiarlo”, “es muy lindo, sencillo, pero lujoso, me encantó”, “ella es la reina de la decoración, me encanta su árbol”, “que árbol tan lindo, el mejor que he visto de las famosas”, “ella es la mejor decorando”, “me encanta ese árbol en esos tonos”, y “que bello árbol y que hermosa familia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Adamari encanta con su árbol y su decoración navideña, pues siempre destaca con su buen gusto a la hora de decorar.

En las fotos la puertorriqueña llevaba pijama navideña con camiseta blanca y manga larga y pantalón de cuadros en tono verde y rojo, y su hija igual. Sin embargo, muchos aseguran que en las fotos faltó Toni Costa, quien es el padre de su hija, pero de quien tiene años separada.

Generalmente hacen fotos navideñas familiares juntos por su hija, para crearles recuerdos importantes, pero parece que este año decidieron hacerlo por separado. De igual forma, su hija lucía muy feliz con su mamá y sus tíos.