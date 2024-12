¿Le robó protagonismo? El imponente look de Irina Baeva en la boda de Sofía Castro que acaparó la atención

El pasado 30 de noviembre, Sofía Castro dio el “sí acepto” en su boda religiosa junto a Pablo Bernot, quien es miembro y heredero de una de las familias más poderosas de Cuernavaca, Morelos, siendo uno de los enlaces más influyentes del espectáculo este 2024.

Distintas celebridades de Televisa, se dieron cita a una lujosa hacienda de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde disfrutaron de una elegante decoración entre espacios cubiertos de blanco y dorado con grandes arreglos florales y una alfombra roja donde la novia, caminó hacia al altar acompañada por sus padres.

Fueron las hijas de Angélica Rivera y la propia actriz quienes acapararon la atención en una fotografía familiar tomada por la revista ‘Quién’, uno de los medios invitados a la boda que se encargó de hacer la cobertura oficial de uno de los días más especiales de la hija de José Alberto Castro.

Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su boda religiosa Instagram: @fernandogbg (Instagram: @fernandogbg)

Irina Baeva deslumbra en la boda de Sofía Castro con este vestido negro

Sin embargo, Fernanda, Regina, Sofía y la propia ‘Gaviota’ no habrían sido las únicas que llamaron la atención por sus elegantes atuendos, también sus invitadas, entre ellas, Iriana Baeva, quien se lució con un flamante vestido negro.

Mientras la novia y su madre, Angélica Rivera, deslumbraron con piezas firmadas por Óscar de la Renta, fue Irina Baeva quien acaparó la atención con un vestido negro con un exclusivo diseño de Michael Costello cuyo valor alcanzaría los 10 mil pesos mexicanos, y cuya pieza, estuvo potenciada por un lazo en forma de moño a la altura de la cadera que daba aun más glamour a su atuendo.

A su vestido solo sumó un pequeño bolso y un elegante peinado que fueron perfectos para la ocasión, y esto no es todo, pues la expareja de Gabriel Soto, no acudió sola, sino que estuvo acompañada por el fotógrafo Luis de la Luz, quien llevó un elegante traje negro que combinó con el look de la actriz rusa.

Esta dupla que si bien, no se trata de un anuncio sobre un romance sino del complemento perfecto y una entrañable amistad, provocó una ola de comentarios en redes, pues aseguraron que Irina Baeva lució como una verdadera diosa en la boda de Sofía Castro.

Irina Baeva en la boda de Sofía Castro. Instagram: @irinabaeva (Instagram: @irinabaeva)

Aplauden look de Irina Baeva en la boda de Sofía Castro

En redes sociales aplaudieron el imponente look de Irina Baeva e incluso, hubo quienes llegaron a asegurar que “eclipsó” de alguna forma a Sofia Castro y es que lucía verdaderamente elegante con este vestido de Michael Costello.

“Espectacular”, “Eres toda una hermosura”, “Bella y con clase”, “La más top”, “Que hermosa te ves Irina”, “Que belleza”, se leía en redes sociales, posicionando a Irina Baeva como una de las invitadas a la boda de Sofía Castro mejor vestidas de la noche, junto a otras estrellas como Marlene Favela, Kimberly Dos Ramos y Fabiola Guajardo, quienes apostaron por piezas en colores blanco, negro y hasta rojo con muchas plumas, mismos que se pudieron ver a través de los videos compartidos por Jomari Goyso y Emmanuel Palomares.