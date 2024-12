Ximena Sariñana tiene 8 años casada: ¿quién es su esposo y cómo fue su historia de amor?

Ximena Sariñana no solo tiene una célebre y sólida carrera como cantautora y actriz en la industria del espectáculo mexicana desde temprana edad, también goza de un gran éxito en su vida personal.

Sin embargo, a diferencia de otros artistas, la famosa prefiere no presumir de su dicha en este ámbito y se suele reservar todos los detalles acerca de la familia que ha formado junto a su marido.

De hecho, la intérprete de Mr. Carisma se casó en una boda secreta en el año 2016 de la que la prensa se enteró meses después. Sariñana se negó en su momento a revelar datos al respecto.

También evitó compartir sobre su esposo en entrevistas y sus redes desde entonces; no obstante, el año pasado decidió abrirse y reveló por primera vez detalles sobre su marido e historia de amor.

¿Cómo fue la historia de amor de Ximena Sariñana con su esposo?

En una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, Sariñana contó que conoció a su marido cuando los dos tenían 15 años. En esa época, él era cantante y guitarrista de una banda.

La entonces adolescente se cruzó por primera vez con el también jovencito y se enamoró al instante de él cuando lo vio en el primer concierto al que asistió con compañeros de su escuela de música.

Durante su presentación, él le dedicó una canción de la que habían hablado y sus sentimientos se intensificaron, pero si bien intercambiaron de teléfono y se vieron después, no surgió el romance.

“Tengo muchos recuerdos de él porque además me encantaba… Era mi crush”, confesó al comienzo de la narración de los inicios de su idilio con su alma gemela y padre de sus dos hijos.

Por cuestiones de la vida, perdieron el contacto y no se encontraron más sino hasta diez años después cuando Sariñana lo advirtió mientras estaba en un restaurante y lo detuvo para conversar.

“Nos dejamos de ver muchísimo tiempo, diez años…”, detalló. “Me lo encontré por la calle… Yo estaba en un restaurante, me acuerdo perfecto, y volteo a la ventana y lo veo caminando”.

“Me paré de la mesa y salí corriendo. Lo perseguí una cuadra y le grité: ‘¡Soy yo!’ y ya. Desde ahí empezamos a salir”, recordó entre risas la actriz de Las Azules, Las tías y ¿Cómo matar a mamá?

De acuerdo a la nominada al Grammy, en el momento que se reencontraron ella ya “tenía fresco” su recuerdo porque había conocido a alguien que lo conocía dos semanas antes de verlo en la calle.

“Me ubicaba de esa época y llegó y me preguntó: ‘Oye, ¿qué eras tú de tal banda? Me acuerdo que hasta me reí y le dije: ‘No, yo no era nada más que una fan del cantante porque moría por él”, contó.

Tras su reencuentro, Ximena y Rodrigo mantuvieron un noviazgo durante aproximadamente tres años antes de caminar al altar. Sobre su boda secreta solo se sabía que había sido hippie e íntima.

Sin embargo, en esta ocasión, la celebridad compartió que fue una celebración “muy linda” en casa de sus papás a la que asistieron 300 personas. Además, agregó que solo se casaron de forma civil.

¿Quién es el esposo de Ximena Sariñana?

El esposo de Ximena Sariña es Rodrigo Rodríguez. En el pasado, se ha especulado mucho sobre él, pero su pareja destapó que, aunque antes solía dedicarse a la música, ahora es fotógrafo de cine.

La estrella además afirmó que su marido es un padre muy dedicado y hacen un gran equipo criando juntos a sus hijos: Franca y Julián, quienes nacieron en los años 2018 y 2020, respectivamente.

En la conversación con la cantante de Pandora, la hija de Fernando Sariñana y Carolina Rivera admitió que nunca fue una persona “niñera”, pero siempre estuvo abierta a la idea de la maternidad.

Por eso, tras hablarlo con su esposo, decidieron convertirse en papás juntos. La famosa además develó en esta ocasión que sus hijos nacieron ambos por parto natural tras varias horas de labor.

Asimismo, Ximena reconoció que, si bien ha sido una etapa hermosa, la fábrica ya está cerrada para ambos porque desea ser una madre presente y su carrera ya es bastante demandante de su tiempo.