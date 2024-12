El espectacular vestido de plumas de Angélica Rivera en la boda de su hija por el que aseguran que “la opacó”

En una espectacular boda celebrada desde San Miguel de Allende el pasado 30 de noviembre, que tuvo lugar en una hacienda que capturó el glamour característico de la hija de Angélica Rivera y un exquisito cuidado en cada detalle de Peter de Anda, los novios se dieron el “sí acepto”, ante 500 invitados, que comenzó en punto de las 17:00 horas.

Todo este año han sido de preparativos para Sofía Castro y su madre, Angélica Rivera, quienes han compartido más sobre este proceso en sus redes sociales, principalmente, de la búsqueda del vestido de novia perfecto para esta importante fecha.

Vale recordar que Sofía Castro se comprometió con Pablo Bernot en octubre del 2023, anunciándolo a través de sus redes sociales, con una serie de románticas fotografías en las que se les ve en la punta de una montaña después de hacer senderismo, haciendo de este momento, uno de los más especiales para la pareja.

Sofía Castro y Pablo Bernot celebran su boda religiosa Instagram: @fernandogbg (Instagram: @fernandogbg)

Así fue la boda religiosa de Sofía Castro

El lugar envuelto en flores blancas, tuvo una alfombra roja en la que desfiló la novia hasta el altar, y aunque algunos sospechaban que esta vez sería El ‘Güero’ Castro quien la entregara a Pablo Bernot, sin embargo, a diferencia de la boda civil, esta vez, ambos padres se unieron para acompañar a su hija hasta el altar, dejando uno de los momentos más emotivos de la boda mientras, de fondo, sonaba el tema ‘Can’t Help Falling in Love’.

En cuanto al banquete, que estuvo a cargo de Vicky Cherem, la revista ‘Quién’ reveló los alimentos, que los invitados pudieron degustar, como una ensalada de palmitos al grill con pesto y jitomate deshidratado, pistache y parmesano, en cuanto al plato medio papa Idaho gratinada con caviar y creme fraiche.

Para el plato fuerte fue un short rib braseado con salsa de reducción de vino tinto y balsámico sobre risotto de orzo con morillas y espárragos o róbalo al grill con sticky rice y salsa de guajillo y el postre un flourless cake de chocolate belga y crujiente de plátano con chocolate blanco y dulce de leche.

Boda de Sofía Castro y Pablo Bernot Instagram: @sofia_castro

El espectacular vestido de Angélica Rivera que robó miradas

En cuanto a la entrada triunfal, los novios eligieron la canción ‘You’re my first, my last, my everything’ de Barry White para su romántico baile, al que también se sumó la orgullosa madre de Sofía Castro.

Pero fue, precisamente, Angélica Rivera quien se robó la atención del público, gracias a su flamante vestido de lentejuelas plateadas y plumas por el que hubo quienes, aseguraron que le había robado el protagonismo a su hija, quien lució un espectacular diseño de Oscar de la Renta.

“Angélica Rivera está más espectacular que nunca, wow”, “Qué hermoso vertido de mamá”, “¿Por qué las dos de blanco? ¿Quién es la novia? Mi pregunta es que le dice el señor a la niñita, me llamo más la atención eso que las dos novias bailando”, “Angélica es más bonita que todas las hijas juntas”, “La mamá es la mamá”.