“De muy mal gusto”: el vestido de la hermana de Sofía Castro en su boda por el que la tundieron

Este fin de semana, Sofía Castro celebró su boda religiosa, en una hacienda ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, frente a poco más de 500 invitados que presenciaron el romántico momento entre la joven actriz y su esposo, Pablo Bernot.

Aunque esta vez, también se dieron cita diferentes personalidades del medio del espectáculo, quienes llamaron la atención, fueron los miembros de la familia de Sofía Castro y específicamente sus padres, quienes, esta vez, caminaron juntos con su hija para entregarla en el altar, haciendo de este, uno de los momentos más conmovedores de la boda.

Con una exquisita sobriedad y los toques de glamour que distinguen a la familia de Angélica Rivera, Sofía Castro disfrutó de una espectacular boda que estuvo a cargo de Peter de Anda, entre candelabros con velas, y arreglos florales, sumado a los bellos paisajes que ofrecían una vista privilegiada de la hacienda donde tuvo lugar la boda de la hija del ‘Güero’ Castro.

Tunden Regina Castro por usar vestido de transparencias en la boda de Sofía Castro

Sin embargo, no todo fueron aplausos, y es que, en redes sociales, no tardaron mucho en reaccionar a los looks de los invitados a la boda de Sofía Castro, entre los más comentados, no solo fue el imponente vestido de Oscar de la Renta por el que se decantó la esposa de Pablo Bernot, también es lujoso atuendo de Angélica Rivera y el look de su hija Regina Castro que provocó opiniones divididas en redes sociales.

Poco a poco se han ido dando a conocer más detalles de la boda de Sofía Castro y los invitados a su boda, además de la cobertura que hizo la revista ‘Quién’, permitiendo al público, dar un vistazo al interior de dicha celebración.

Fue una sesión de fotos la que presumió el famoso medio de comunicación, donde se puede observar a Sofía Castro junto a sus hermanas, su madre, su padre y su esposo, pero, quien terminó llamando la atención fue Regina Castro por su elección de atuendo que algunos mencionaron, fue desatinada para llevar a una boda.

Regina Castro, hermana de Sofía Castro, apostó por un vestido de transparencias en color nude de cuello halter con escote pronunciado, que incluía detalles de pedrería en forma de hojas que caían sobre toda la pieza, que solo combinó con una minimalista elección de joyería dorada y un peinado sencillo.

Usuarios reaccionan al look que llevó la hermana de Sofía Castro a su boda

Regina Castro de 19 años, fue cruelmente criticada por usar un vestido que muchos consideraron como una opción desafortunada para la boda de su hermana con Pablo Bernot, y es que, aseguraron que era demasiado revelador para la ocasión y que rompía con la estética sofisticada que buscaban mostrar Sofía y su madre Angélica Rivera.

“De muy mal gusto el vestido transparente de la hermana”, se leía en redes sociales, mientras otros aplaudían la elegancia de Angélica Rivera y de sus hijas, Sofía por usar un flamante vestido blanco para su boda, y su hermana Fernanda, optó por un look de terciopelo y guantes de ópera en color vino.