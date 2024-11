El niño de la película ‘Wonder’ ya creció y es todo un galán: así luce ahora a sus 18 años

Jacob Tremblay encarnó a Auggie Pullman en 'Wonder'

Jacob Tremblay se consolidó como estrella en auge cuando dio vida a Auggie Pullman, un niño de 10 años con el síndrome de Treacher Collins, en la exitosísima película dramática Wonder (2017).

Al igual que su personaje, Tremblay tenía 10 años cuando grabó sus escenas en la piel del protagonista de la cinta basada en la novela de Raquel Palacio, pero 11 cuando la cinta se estrenó.

Jacob Tremblay encarnó a Auggie Pullman en 'Wonder' | (Lions Gate Entertainment)

Desde entonces, han pasado exactamente siete años en los que el actor ha crecido para convertirse en un guapo jovencito de 18 años de edad. ¿Quieres ver cómo se ve ahora? Solo sigue deslizando.

El cambio de Jacob Tremblay, el eterno Auggie Pullman, después de Wonder

Tras el estreno de Wonder, Jacob Tremblay ha estado imparable encadenando papeles en un proyecto tras otro en los que el público ha podido ser testigo de su evolución física y profesional.

Durante los años que han pasado desde que se despidió de Auggie, la estrella ha trabajado en unos seis proyectos televisivos, incluyendo varios animados, como la serie Pete, el gato (2017-2022)

Mientras, en el séptimo arte, el talentoso joven que debutó como actor en 2013 ha actuado en unas 17 producciones cinematográficas: desde grandes filmes de animación hasta cortometrajes.

The Life of Chuck (2024), Queen of Bones (2024), Orión y la oscuridad (2024), Cold Copy (2023), La sirenita (2023), Luca (2021) y Doctor Sueño (2019) son solo un puñado de sus últimas películas.

Aparte ha formado parte del elenco de voces de algunas series podcast e incluso ha participado en videos musicales como el de la canción Lonely (2020) de los artistas Justin Bieber y Benny Blanco.

A pesar de su continua presencia en las pantallas, Jacob no ha descuidado su educación. De hecho, el verano pasado, celebró su graduación de la Walnut Grove Secondary School en su natal Canadá.

El actor compartió imágenes suyas en la ceremonia de egreso de la escuela secundaria en su Instagram. “¡Felicitaciones a la Clase WGSS de 2024!”, escribió al pie del post el 18 de junio.

En su perfil, el protagonista de Room tiene más de un millón de seguidores a los que comparte vistazos de su vida y proyectos en donde se puede apreciar lo mucho que ha crecido desde Wonder.

El pasado 5 de octubre, Jacob cumplió 18 años de edad más luciendo muy guapo y con varias producciones en desarrollo. Y es que, aunque ya ha alcanzado mucho, aún tiene metas por cumplir.