“Duele la ausencia”: Thalía reaparece tras mu3rt3 de su hermana y deja un poderoso mensaje que fans aplauden

La pérdida de un ser querido deja huellas profundas, y en el caso de Thalía, la partida de su hermana Ernestina Sodi ha sido una de las experiencias más dolorosas de su vida. Tras un periodo de ausencia en las redes sociales, la cantante reapareció a través de un video en YouTube, donde abrió su corazón para compartir su sentir sobre este difícil momento.

Ernestina Sodi, reconocida periodista, historiadora y escritora mexicana, falleció a los 64 años el pasado 8 de noviembre, después de complicaciones cardiovasculares que la llevaron a terapia intensiva tras un infarto sufrido el 21 de octubre. Su partida dejó un vacío en el ámbito cultural y, especialmente, en su familia. Thalía, profundamente afectada, decidió apartarse de las redes para procesar su duelo, pero ahora ha vuelto para compartir un mensaje cargado de emoción y resiliencia.

“Me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte. Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso”, expresó la intérprete de Amor a la mexicana, visiblemente conmovida.

Thalía La cantante reapareció tras una pausa para procesas la pérdida de su hermana (Youtube)

Un duelo que trasciende palabras

Thalía confesó que todavía no puede asimilar la ausencia de Ernestina en el plano físico, una realidad que la enfrenta al dolor de no poder disfrutar más de su cercanía. “No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material. Su ausencia en la Tierra, a mi lado, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas. Abrazarla, platicar por horas, reírnos… eso es lo que me hace falta y añoro, a lo que le lloro y lo que me parte a la mitad”, relató en el video, mostrando su lado más humano y vulnerable.

En el mensaje, Thalía comparó su dolor con un golpe devastador.

“<b>Hagan de cuenta que me pegó un tren, una locomotora a toda velocidad, y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto. Así me siento</b>”, confesó.

Thalía La cantante compartió un emotivo mensaje con fotos inéditas junto a su hermana (Instagram)

El recuerdo de una guerrera

Cuando la noticia del fallecimiento de Ernestina Sodi fue confirmada, Thalía compartió en Instagram un emotivo mensaje en el que recordó la esencia luminosa de su hermana. Junto a fotografías inéditas, escribió: “El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser, Ernestina”.

Además, la cantante recordó los últimos días que compartieron junto a Ernestina, destacando su fortaleza: “Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí”.

Thalía La cantante compartió un emotivo mensaje con fotos inéditas junto a su hermana (Instagram)

Fe como refugio en el dolor

A pesar del profundo dolor que siente, Thalía encuentra consuelo en su fe.

“<b>Creo que las personas que han sentido esa pérdida de un ser amado, es algo que no se puede poner en palabras. Es una pérdida y es irremplazable. Pero yo tengo la fe muy sólida en el Dios en el que creo. Sé que mi hermana está en la mejor situación que nosotros, que nos quedamos en la Tierra. Sé que ella está de cara a Dios, gozando, en una mejor circunstancia hablando espiritualmente</b>”, expresó.

Con este video, Thalía rompió el silencio y volvió a conectar con sus seguidores, quienes han sido testigos de su vulnerabilidad y valentía. Al compartir su experiencia, no solo rinde homenaje a la memoria de Ernestina, sino que también crea un espacio de empatía para todos aquellos que lidian con el dolor de perder a un ser amado.

La vida y el legado de Ernestina Sodi, una mujer recordada por su bondad, resiliencia y amor por la cultura, continúan vivos en los corazones de quienes la conocieron y amaron. Para Thalía, su ausencia física es irremplazable, pero la conexión espiritual y los recuerdos que compartieron son un refugio y una fuente de fortaleza en estos momentos difíciles.