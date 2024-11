Violeta Isfel da lecciones de humildad a Marimar Vega al defender la obra en la que aparece

Violeta Isfel una de las actrices mexicanas más aclamadas se ha sumado al elenco de la obra ‘La señora presidenta’ la cual se ha convertido en una de las más esperadas luego una década de ausencia tras la muerte de Gonzalo Vega, quien le dio vida al personaje de Martina por 17 años.

La obra de teatro que fue estrenada por primera vez en 1981 fue escrita por los dramaturgos franceses Jean-Jacques Bricaire y Maurice Lasaygues y se centra en los personajes de Martín y Martine, hermanos gemelos que son opuestos en personalidad.

Sin embargo, el estreno de la obra ha causado controversia luego que Marimar Vega, hija de Gonzalo Vega, mostrara su molestia por el regreso de la obra de la que su padre dejó un legado, pero Isfel se ha encargado de dar una lección de humildad.

“Ya todo mundo me pregunta eso, digo, pregúntenme de otras cosas si quieren, pero de eso no, ya saben que no, pues no porque ya saben qué pienso. Nada más hacen chismes de eso”, llegó a comentar

Esto dijo Violeta Isfel sobre la obra

Violeta Isfel fue abordada por la prensa para hablar sobre su participación en la obra y tras opinar sobre el regreso de la misma muchos aseguran que ha dado lecciones a Marimar Vega tras sus dichos.

“Yo interpreté esa obra con el maestro Gonzalo Vega hace 12 años y ahora que regrese con el mismo personaje y con esta nueva versión tan maravillosa, tan divertida, es excepcional”, comentó.

Un periodista se encargó de abordar la polémica que podría causar en redes el regreso de la obra ante la ausencia de Gonzalo y Violeta no dudó en responder con gran humildad.

“Entiendo que el maestro Gonzalo Vega fue y siempre será un icono sobre todo para la señora presidenta que es una obra de teatro que imagínate llegó a mi vida cuando estaba celebrando 20 años en cartelera. Entonces, bueno, lo que hay que aclararle al público es que todas las obras de teatro todos los textos que se escriben, están escritos para ser interpretados y para ser contados. No, es absurdo pensar que nadie más pudiera interpretar las obras de teatro porque entonces no podríamos ver Chicago, no podríamos ver Weekend, no podríamos ver mentiras tantas veces, con tantas distintas posibilidades de elenco, creo que es exactamente lo mismo con la señora Presidente, la señora Presidente es un texto, es un guión, no es una obra de teatro que se inventó el maestro Gonzalo Vega y ya. No, no, no, no,. Esta obra incluso ni siquiera es mexicana, el texto original, si no mal recuerdo, es francés, el maestro tomó la obra la hizo suya y la interpretó durante muchos muchísimos años. En el momento en el que maestro Gonzalo parte de este plano el texto queda ahí para ser contado”, agregó.

De igual manera, Violeta elogió la intepretación de Arath de la Torre y el resto de sus compañeros. Además de resaltar que hay un nuevo personaje interpretado por Briggitee Bozzo

“Es una obra maravillosa, es una comedia extraordinaria… incluso tiene un personaje nuevo que no existía en la versión anterior, no es el de Altagracia que es, es la ama de llaves, no existe en el anterior original, ahora es Altagracia interpretado pro Briggitte lo está haciendo de manera excepcional es hilarante y gracias a que también Arath de la Torre nunca vio el montaje, ni el de Gonzalo, ni el de Héctor Súarez, él estpa dándole su propia esencia a este texto que reitero mere ser contado”, sostuvo.