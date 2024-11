¿Reaccionó Michelle Salas? Así fue la última publicación que dedicó a su bisabuela Silvia Pinal

El pasado 22 de noviembre, el mundo del entretenimiento mexicano se vio marcado por la lamentable partida de Silvia Pinal, una de las más grandes leyendas del cine nacional. A los 93 años, la actriz, conocida por su destacada trayectoria en la Edad de Oro del cine mexicano, falleció tras complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias que afectaron gravemente su salud, incluida una crisis respiratoria que hizo que sus pulmones colapsaran.

PUBLICIDAD

Su legado como actriz, productora y figura de la cultura mexicana perdurará para siempre, pero su muerte también dejó una profunda huella en su familia, especialmente en su bisnieta, Michelle Salas, quien fue muy cercana a la primera actriz.

Michelle Salas La influencer estuvo siempre muy pendiente de su bisabuela Silvia Pinal

La última publicación de Michelle Salas para Silvia Pinal

Michelle, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, siempre mostró un vínculo cercano y cariñoso con su bisabuela. Desde pequeña, la modelo ha sido muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida, pero en esta ocasión, después de la partida de Silvia Pinal, los seguidores han esperado ansiosos una reacción pública de Michelle, quien, como es habitual, suele expresar sus emociones a través de sus plataformas digitales. Sin embargo, hasta el momento, no ha hecho una publicación directa lamentando la muerte de su bisabuela.

A pesar de la expectación por un mensaje en sus redes, lo único que la creadora de contenido compartió fue una emotiva imagen que había dedicado a Silvia Pinal cuando aún se encontraba hospitalizada, el 21 de noviembre.

Michelle Salas La bisnieta de Silvia Pinal siempre fue muy cercana a ella (Instagram)

La publicación de Michelle, compartida en su cuenta de Instagram, consistió en una imagen del cielo acompañada de un corazón blanco y unas manos juntas, símbolos que muchos interpretaron como un gesto de oración y esperanza por la recuperación de su bisabuela.

El silencio de Michelle ante la tragedia ha sido una muestra de la profunda relación que existía entre ellas, una relación tan significativa que las palabras parecen no ser suficientes para describir el amor que compartían.

La última vez que la hija de Stephanie expresó su admiración por la bisabuela Pinal, fue en octubre, cuando publicó una foto de la diva del cine mexicano de una revista antigua. En esa publicación, la modelo escribió con cariño: “Mi bisabuela hermosa, qué suerte tengo de ser tu bisnieta, inspiración máxima por siempre. La mujer más hermosa por dentro y por fuera. Un ser humano extraordinario y demasiado especial. ¡Te extraño muchísimo!”.

PUBLICIDAD

Michelle Salas La bisnieta de Silvia Pinal siempre le dedicó mensajes emotivos

La última voluntad de Silvia Pinal

La actriz, que fue un pilar de la época dorada del cine mexicano, deja atrás un legado cinematográfico impresionante. Silvia Pinal no solo brilló en el cine, sino también en teatro y televisión, construyendo una carrera que se extendió por más de siete décadas. Fue la protagonista de algunas de las películas más icónicas de la historia del cine mexicano, destacándose por su versatilidad, su fuerza interpretativa y su presencia única en pantalla.

Silvia Pinal La diva del cine mexicano deja un legado con el que será recordada como una de las grandes (Instagram)

En medio de las declaraciones de sus familiares y amigos sobre su legado, también se reveló una de sus últimas voluntades. En una entrevista con Maxine Woodside en 2019, la actriz compartió su deseo de ser homenajeada en el Palacio de Bellas Artes, un espacio emblemático para la cultura mexicana y que Luis Miguel, padre de Michelle, le cantara.

“Me encantaría que Luis Miguel me cantara, y claro, que no falten los mariachis”, dijo Pinal en esa conversación, añadiendo: “¡Órale nieto, no te arrugues! Es un chico estupendo, es una gran figura y me siento muy orgullosa porque en mi familia todos somos estrellas”.