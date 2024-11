“Pobres niños”: Khloé Kardashian mostró su árbol de navidad y lo critican por ser muy simple

Las celebridades que residen en los Estados Unidos no duraron en presumir su Día de Acción de Gracias, que celebraron ayer 28 de noviembre. El lujo formó parte de la mesa de muchos y, como era de esperarse las hermanas Kardashian no se quedarían por fuera.

La menor de ellas, Khloé, compartió con sus d305 millones de seguidores en Instagram, las mejores postales que dejó la celebración, que compartió junto a su madre Kris Jenner; Cici Bussey, prima hermana de su padre, y sus dos hijos: True y Tatum, de 6 y 2 años, respectivamente.

La mesa para unos 16 invitados estaba finamente decorada con rosas coral, rosadas y fucsia, así como cirios en palo rosa y varios pavos de cerámica y de chocolate dispuestos a todo lo largo. Además, también se puo observar parte de la sala y comedor de la mansión, que parece estar decorada con el minimalismo extremo, ya que los espacios no contaban con cuadros, espejos, mobiliario complementario, entre otras cosas. La masión cuenta con su entrada amplia y utiliza lámparas de diseño sencillo.

En relación con le look, la familia vistió a juego con vestidos, blusas y abrigos de animal print de leopardo, menos el pequeño Tatum, que lució un jean, con camiseta blanca y una chaqueta con detalles en marrón, que se conjugaron perfectamente con el de las mujeres de la casa. La pasaron muy bien. Los chicos posaron felices para la cámara y compartieron de la camaradería de propia de los hermanos.

“Pobre niños”

Pero, hubo un detalle en las fotos del Día de Acción de Gracias que no pasaron por alto los internautas: el árbol de Navidad, que tiene unos cuatro metros de alto. Es tupido y con bastante iluminación cálida. Como era de esperarse, su decoración debía ir con el estilo del resto del hogar para lograr armonía, por lo que solo fue decorado con muchas iluminarias verdes y amarillas.

No tiene cintas, guirnaldas, bambalinas, estrella. Los adornos son los grades ausentes, por lo que los usuarios de las redes sociales sintieron pena por los niños, ya que es bien sabido que para los pequeños de la casa, decorar el árbol es una tradición que une a las familias. Sin embargo, en la de Khloé parece que no es así.

Khloé Kardashian Khloé Kardashian publicó fotos de su árbol de Navidad, pero no gustó pues carece de adornos. Las luces son las protagonistas. (Instagram @KhloéKardashian)

“Pobre niños”, “qué e pasó al árbol, por qué no está adornado”, “le hace falta cariñito al arbolito” y otras frases más le dijeron en las diferentes redes sociales. Aunque esto no fue lo único que le criticaron, ya que la señalaron por ser tan ostentosa, aunque esta vez Khloé no se quedó callada y le respondió a uno de los usuarios que la cuestionó por gastar tanto dinero.

“Todos ustedes aquí disfrutando mientras sueños, la abuela alimenta a los sin hogar 😢”,le escribió un haters, que rápidamente fue puesto en su lugar: “ ¡Cuidado! No hagan sus buenas acciones públicamente, para ser admirado por otros, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo” Mateo 6:1-4. Solo porque no publicamos sobre eso, no significa que no lo estemos haciendo mi amor. Te mando amor y bendiciones”.