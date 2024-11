Frida Sofía calló a todos con este video tras la muerte de su abuela Silvia

“Tengo ganas de vivir”, esta sería una de la últimas frases con la que la actriz Silvia Pinal se aferró a la vida que tuvo por 94 años. Pero, ya su destino estaba marcado y murió este jueves, 28 de noviembre, a las 5:50 de la tarde en la capital de México, país en el que se consagró como una de las mejores artistas del cine, talento que la llevó a trascender fronteras.

Pinal estaba recluida desde el 21 de noviembre en un centro de salud porque presentó infección en las vías urinarias, pero después contrajo una bacteria que comprometió su salud al afectar uno de los pulmones. Toda su familia se dio cita en el nosocomio para despedirse y una de las últimas en hacerlo fue nieta Frida Sofía. Algunos afirmaron que la estaba esperando para marcharse.

“Le susurré al oído que la amaba”

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, se llenó de críticas esta semana cuando publicó un video en el que pseaba a su perro y ofrecía sus productos mientras que abuela Silvia estaba convaleciente en un hospital en México. Sin embargo, Enrique Guzmán notificó, ayer 28 de noviembre, que ella sí asistiría a compartir unos minutos con la actriz, y que estaba en camino.

Sin embargo, pocos minutos después de sus declaraciones, la diva del cine de oro de México falleció, por lo que muchos dudaron de que Frida pudo despedirse. La empresaria, de 32 años, calló a todos los haters que la señalaron. A través de un video que mostró en su Instagram contó cómo fueron los últimos minutos que compartió con su abuela. Aunque, también demostró que no importa lo que haga, pues siempre será señalada.

Llorando desconsoladamente, Frida expresó sus sentimientos. El video estaba prácticamente oscuro, a duras penas se podía observar ciertas partes de su rostros, ya que para ella lo más importante era el mensaje:

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, ¡tan frágil! Hoy más que nunca le agradezco al universo, a la luz que esta mucho más allá, de toda la abundancia que me da, de momentos que valen, que más bien no tienen precio. Uno de esos momentos fue el regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. Haberlo podido susurrar al oído que la amaba, que soy eternamente agradecida, y pues que se merece descansar, que estaban Viri (Viridiana) su hija; mi hermana Natasha, para recibirla en la gloria Dios como la reina que es, y así es y así fue. Entonces, eso fue lo más bonito está desgracia”, contó entre sollozos y con la voz entre cortada.

Recibió el apoyo de Yuri, Andy Rubio y Yolanda Andrade, pero, también el rechazo de algunos haters: “Y como te vas a despedir, si andas con tus mamadas. En vez de haber aprovechado estos últimos años de tu abuela y estar con ella”, “¿Así estás con el dolor de una pérdida muy importante?, y tiene cabeza para grabarse y estar pendiente del celular”, “Niña llora la y darle la paz en la intimidad no tienes porqué grabarte”, y “En vidaaa niña, en vidaaaa, ya después para que llorar”.