Adela Micha y Maca Carriedo protagonizan fuerte pelea en redes sociales: “Eras la ratita”

Adela Micha y Maca Carriedo expusieron su enemistad con un conflicto en redes sociales. Tras el escándalo que se suscitó por la ruptura de su relación laboral, las comunicadoras se vieron implicadas en una pelea en X, en la que Adela Micha incluso llamó “ratita” a su rival.

Recientemente, el conflicto laboral entre Adela Micha y Maca Carriedo se volvió un tema de discusión. Según TVNotas, Maca habría traicionado a Adela al hablar mal de ella y de sus hijos, además de hacer dinero a sus espaldas aprovechándose de su marca ‘La Saga’.

De igual forma se filtró un audio en el que supuestamente Adela Micha menciona que le es imposible ofrecerle un salario mayor a Maca, pues ya recibía un pago significativo a comparación del trabajo que realizaba en ‘La Saga’ y otros proyectos.

Adela Micha y Maca Carriedo pelean en X

Tras todo lo sucedido, Maca comenzó a trabajar en ‘El Heraldo de México’, lo que provocó la crítica por parte de usuarios de X: “‘La Saga’ y Adela Micha no se comparan con ‘El Heraldo’. Hiciste un downgrade, lástima”, por lo que Maca no se quedó callada y respondió: “Claro que no se compara. ¡Feliz de ser parte de este gran grupo”.

Por su lado, Adela Micha se unió a la conversación y replicó: “¡No pensabas eso hasta hace poco! ¿Te acuerdas que eras la ratita?”, a lo que recibió una respuesta por parte de Maca: “Sí era, ¡Tiempo pasado!”

Internautas continuaron externado su opinión: “Siempre se supo que eras un asco de persona, la verdad no sorprende. Adela tardó en darse cuenta” y Adela contestó: “¡Y espérense!”

“Ni idea, yo solo opino que ‘La Saga’ y Adela Micha son top en comparación del ‘Heraldo’”, aseguró un usuario de la red social, y Adela le respondió: “Yo no muerdo la mano que me ha dado empleo. ¡Mucho aprecio a mis amigos del ‘Heraldo’”.