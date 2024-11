Vidente predice para quién será la herencia de Silvia Pinal y asombra a todos

A sus 94 años, la actriz Silvia Pinal está dando una fuerte batalla para continuar con vida. Desde el pasado 21 de noviembre está internada en un hospital por una infección de las vías urinarias, pero su salud se complicó cuando, presuntamente, contrajo una bacteria.

“Silvia Pinal no pasó buena noche, no amaneció en el estado que los médicos esperaban”, reveló ayer el colaborador de ‘Ventaneando’, Daniel Aguilar, sobre el motivo por el que ella se quedó internada, reseñó Univsion en un artículo este jueves 28 de noviembre, por lo que permanecerá recluida hasta tanto no esté estable por completo.

Sylvia Pasquel se ha mantenido todo el tiempo a su lado. La periodista María Luisa Valdés Doria afirmó este jueves que se reporta a doña Silvia Pinal en estado crítico. En el hospital se quedaron toda la noche y siguen ahí: Sylvia Pasquel, Luis Enrique, Stephanie Salas, Iván Cochegrus y Efigenia”.

¿A quién le dejará la herencia?

La vidente Bis, La Medium, predijo lo que pasará con la familia Pinal luego de que la matriarca fallezca, algo que causó estupor entre los presentes. Primero se expresó sobre el estado de salud de la actriz y presagió que sus días en este plano están contados y les quedan muy poco.

“(Las cartas) Dicen que nuestra querida diva está un estado bastante mal, por el que en enero, posiblemente, podemos ver a la familia con lágrimas hablando de este tema de su mamá”, manifestó al esoterista.

Mientras que sobre temas de dinero añadió: “Pero en cuento a la herencia, hablan (las cartas del tarot) que ella le deja una parte muy grande a su primera nieta (Stephanie Salas). Vamos a ver que la familia va a estar dividida totalmente, bueno más”.

Silvia siempre ha tenido una relación muy cercana con todas sus nietas, pero especialmente con la hija de Sylvia Pasquel, así como con su bisnieta Michelle Salas. Ellas siempre le dedican emotivos mensajes durante su cumpleaños y están al tanto de todo lo relacionado a Pinal.

Este miércoles, 27 de noviembre, Stephanie Salas llegó a México para reencontrarse con su abuela, ante el delicado estado de salud, se negó a hablar sobre ella y visiblemente molesta contestó a los reporteros: “No hay nada que compartir, está en el hospital, ya lo saben. Me han dicho que me aman”. Con su novio, el actor Humberto Zurita, fueron hasta el centro del salud.

En horas de mañana del miércoles Sylvia Pasquel había informado que la salud de su mamá había mejorado, pero de repente en la tarde el panorama cambió tras una recaída. “Última Diva del Cine Mexicano” dividió su herencia en el 2004 y tiene el testamento bajo llave. Se desconoce en estos 20 años le ha hecho alguna modificación.