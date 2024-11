“Qué envidia”, él es el nuevo “galán” de Angélica Rivera que desata pasiones en redes

Angélica Rivera sorprendió a sus fans al anunciar su regreso a las pantallas tras más de 10 años ausente con la serie Con esa misma mirada, un remake de la telenovela Mirada de mujer.

La famosa no actuaba desde el 2007, cuando hizo su última aparición en las telenovelas en Destilando amor, con su icónico papel de Gaviota.

Ahora, vuelve más exitosa que nunca y además, trabajará con su hija Sofía Castro por primera vez, y con un guapo galán que la acompaña y se trata de su coprotagonista.

Él es el nuevo “galán” de Angélica Rivera que desata pasiones en redes

Angélica Rivera interpreta a una mujer que vive una dolorosa separación de su pareja después de 25 años de matrimonio, al descubrir una infidelidad, en la serie Con esa misma mirada.

Esto la destroza y la hace replantearse su vida, volviendo a hacer lo que más le gusta, pero también conocerá a un guapo hombre, menor que ella, que le robará el corazón.

Este papel será interpretado por el actor mexicano Diego Klein, quien ya ha participado en otras telenovelas como Los ricos también lloran, Mi secreto, y Vuelve a mí.

Muchos aseguran que hacen una gran pareja en la televisión y a miles les gustaría que el romance traspasara las pantallas, pero parece que Angélica ya tiene una relación con un empresario.

“Qué envidia”, “quien fuera Angélica”, “ese coprotagonista está muy guapo”, “dios mío yo me enamoraría de él”, “dios mío que guapo está”, “ojalá te pagaran por trabajar con ese galán”, y “quien sabe si el amor traspasa las pantallas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Diego es uno de los actores juveniles más guapos del momento, hace poco tuvo una relación con la hija de Consuelo Duval, Paly, pero terminaron y luego aseguran que estuvo en una relación con Minnie West, pero él no lo confirmó.

Su padre es escritor de novelas y su madre es pintora, por lo que sin duda son una familia de artistas y muy exitosos.

“Mi carrera ha ido poco a poco. Creo que me ha ido muy bien y que tengo que estar superorgulloso. Pero también ha sido una carrera de mucha disciplina, de mucha preparación, muchos años de estudiar teatro, de hacer muchas obras de teatro, de no ganar ni un centavo; entonces ahora que está empezando a ir cuesta arriba se agradece y también se agradece que no haya sido tan fácil y que haya yo aprendido a valorar las cosas”, dijo en el 2022 a People en Español.