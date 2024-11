Margot Robbie habla de su mayor fracaso y esta es la confesión que nadie esperaba

Margot Robbie se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de Hollywood en la última década. Desde su debut en el cine, ha logrado cautivar al público con una mezcla de belleza, carisma y un talento actoral indiscutible. La actriz australiana ha interpretado desde complejas heroínas hasta personajes con un toque de locura, y con cada papel ha demostrado su versatilidad.

Sin embargo, en medio de su éxito, aún existe una sombra que la persigue: Babylon, un proyecto que parecía estar destinado al éxito, pero que resultó ser un fracaso rotundo tanto en taquilla como en la crítica.

¿Un mal paso para Margot Robbie?

Desde su aparición en El lobo de Wall Street (2013), dirigida por Martin Scorsese, Robbie ha estado en la cima del mundo del cine. Con papeles memorables, como el de Harley Quinn en las películas de DC, la patinadora Tonya Harding en I, Tonya (2017), o la actriz Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood (2019), Robbie ha cautivado a la audiencia no solo por su apariencia, sino por su capacidad de dar vida a personajes complejos y únicos.

A lo largo de los años, ha demostrado que puede manejar tanto roles heroicos como oscuros, y su carisma ha sido un sello distintivo de su carrera.

Sin embargo, Babylon (2022), dirigida por Damien Chazelle ha sido “un fracaso insuperable” que aún le sorprende.

A pesar de un elenco de lujo que incluía a Brad Pitt y Robbie misma, la película, que narraba la transición de Hollywood del cine mudo al cine sonoro en la década de 1920, fue un fracaso comercial y crítico. Con un presupuesto de 80 millones de dólares, Babylon solo recaudó 63 millones en taquilla y recibió un tibio 57% en Rotten Tomatoes. Ante este revés, Robbie aún se muestra sorprendida por la recepción negativa del filme, como reveló en una entrevista en el podcast Talking Pictures.

“No lo entiendo. Sé que soy parcial porque estoy muy cerca del proyecto, pero aún no puedo entender por qué a la gente no le gustó. Me pregunto si dentro de 20 años la gente dirá, ‘Espera, ¿Babylon no tuvo éxito en su momento?’ Como cuando escuchas que Shawshank Redemption fue un fracaso en su estreno y te quedas pensando, ¿cómo es eso posible?”, revelóRobbie recientemente.

La actriz expresó su admiración por el trabajo de Chazelle, destacando la pasión que el director puso en el proyecto, y lo difícil que fue, pero también lo gratificante que resultó interpretar su papel en la película.

“Lo que más me encantó de trabajar con él es que siempre quería más, siempre. Incluso cuando estábamos preparando el personaje, él quería más. Cuando estábamos buscando el acento para el personaje, le di 51 versiones diferentes”, relató Robbie entre risas. La actriz se tomó el trabajo con tanta dedicación que llegó a crear acentos tan particulares que muestran la intensidad con la que abordó el papel de Nellie LaRoy, una actriz que lucha por adaptarse al cine sonoro.

Margot Robbie mantiene la esperanza

Aunque la película no fue bien recibida por la crítica ni el público en su lanzamiento, Robbie aún cree que con el tiempo Babylon podría encontrar su lugar, al igual que otros filmes que inicialmente no fueron valorados en su momento. Este tipo de situaciones no son nuevas en Hollywood, y, como señala la actriz, las obras que no reciben el reconocimiento esperado a menudo encuentran una nueva apreciación con el paso de los años.

A pesar de este tropiezo, la carrera de Robbie continúa en ascenso. En 2023, la actriz protagonizó Barbie, una de las películas más exitosas de la temporada, que recaudó más de 1.4 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Esta película reafirmó su lugar en la cima de la industria, mostrando una vez más su capacidad para llevar proyectos tanto comerciales como de gran calado emocional.