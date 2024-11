La foto al desnudo con la que Silvia Pinal se liberó tras sufrir violencia doméstica

Silvia Pinal ha preocupado al medio del espectáculo ante las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos días, las cuales la han dejado hospitalizado desde el pasado 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

Según su hijo Luis Enrique Guzmán, la eterna diva mexicana, “está en proceso de partir”, palabras que han causado mucho dolor entre sus seguidores y también ha llevado a más de uno a recordar la trayectoria que mantuvo por más de 50 años en el cine y televisión mexicana.

En medio de las expectativas de su salud se ha viralizado uno de los momentos más controversiales de su carrera como lo fue el día que posó desnuda para la revista española Interviú.

Así fue el posado al desnudo de Silvia Pinal

En 1978 Silvia Pinal decidió despojarse no solo de la vestimenta, sino de los tabúes que habían en aquel entonces sobre las mujeres, al posar desnuda a dos años de haberse divorciado de Enrique Guzmán.

Tras el escándalo que generó aquella imagen, Pinal decidió hablar sobre ese momento de su vida en el episodio 18 de su bioserie, calificando la sesión como liberadora luego de haber sido víctima durante su matrimonio.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre tenía yo muchas ganas de sentirme libre. Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, confesó.

Para la artista posar desnuda “le devolvió la felicidad”, pese a todo el alboroto y críticas que le dejó la portada.

PUBLICIDAD

“Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, llegó a comentar a través de su cuenta en Instagram, la cual ya no se encuentra disponible.

Silvia se encuentra internada en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México y presuntamente le habría colapsado un pulmón dejándola en coma.

“Supimos hoy en la mañana que los pulmones de Doña Silvia estaban colapsados, anoche en el cuarto se quedó Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Stephanie Salas (su nieta, ex pareja sentimental del cantante Luis Miguel), ella está en coma, dicen que despertó un momentito, levantó la manita y nada más les movió la manita, Doña Silvia realmente ahora sí está grave, eso fue lo que pasó, ya no volvió, nada más despertó tantito, levantó su manita como diciéndoles adiós y ya no ha recuperado el conocimiento, no está entubada, nada más tiene suero y el oxígeno. Cuando me estaban contando en la mañana que los pulmones de Doña Silvia habían colapsado, es grave, eso es más complicado”, comentó la periodista Maxine Woodside.