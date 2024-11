Hijas de Silvia Pinal se llenan de criticas por videos donde la exponen de la “peor manera”

En medio del grave estado de salud que enfrenta Silvia Pinal tras ser hospitalizada en reiteradas oportunidades a sus 93 años y encontrarse en un panorama oscuro para su familia, usuarios en redes sociales han criticado la manera en la que han expuesto a la primera actriz sus hijas.

PUBLICIDAD

Pinal es una de las actrices más importantes de la industria mexicana por lo que deja un legado lleno de éxitos gracias a sus más de 50 años dejando el nombre de México en la actuación.

La artista fue hospitalizada el pasado martes de emergencia luego de enfrentar un cuadro de presión arterial alta y una arritmia cardíaca sumada a la infección urinaria y en los pulmones que había tenido días atrás.

Los videos que dejan expuesta a Silvia Pinal y internautas han repudiado

Según Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, su madre “se encuentra en el proceso de partir”, mientras que en redes sociales la famosa ha recibido cientos mensajes de apoyo en tan difícil momento.

Sin embargo, hay quienes han recordado como sus hijas la han dejado expuesta en los últimos meses al grabarla sin importar la imagen que mantenía en el momento, pues atrás ha quedado aquella Silvia llena de vitalidad.

“Muchos consideran que las hijas de Silvia Pinal deberían tener más respeto a la trayectoria e imagen de su madre”, comenta un usuario en X junto a un recopilado de algunos de sus últimos videos.

En algunos de ellos Pinal se puede ver sin maquillaje, cansada, desde el hospital, con poca capacidad para hablar o hasta haciendo gestos obscenos por pedidos de Alejandra Guzmán, situación que ha indignado a más de uno por lo que piden evitar exponerla para mantener la imagen de aquella mujer que tantas alegrías brindó al cine mexicano.

PUBLICIDAD

“Hubiera preferido mantener en mí mente el rostro de Silvia Pinal , ahora la señora tiene todo el peso cruel de los años, yo no les entiendo a las hijas que le exhiben en este estado”, “Las hijas no la respetan”, “Se nota que les vale, ni imagen, ni atención”, “Sino han tenido pudor en quitarse las parejas entre familia, que madre les va a importar la imagen de una diva”, han sido algunos señalamientos.

Aunque otros internautas apoyan seguir viendo a la famosa y repudian las criticas por el simple hecho de envejecer.

“La vejez no debe dar vergüenza, no hay que esconderla, si tenemos suerte llegar a viejos”, “Creo que la gente que opina porque tiene boca. No hay nada de malo en la vejez de las personas, no hay por qué ocultarla”, “Pinches amarillistas, entones no envejezcan, darán vergüenza”, opinaron.