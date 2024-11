Es la serie más vista en Netflix y tiene un 97 % de críticas buenas: una comedia ideal para todos

Netflix lanza series de todos los géneros que existen casi diariamente, pero mientras algunas pasan sin pena ni gloria, otras logran conquistar a las audiencias y también los aplausos de los críticos.

Tal es el caso de la producción que en este momento está en el primer lugar del top 10 de programas televisivos en inglés más reproducidos en el servicio de transmisión a nivel mundial.

¿Cuál es la serie más vista en Netflix ahora mismo?

Se trata de Un hombre infiltrado , una comedia estadounidense creada por Michael Schur y protagonizada por Ted Danson que llegó al catálogo de Netflix el pasado 21 de noviembre de 2024.

Con 6.9 millones de visualizaciones acopiadas en sus primeros cuatro días, la serie se posicionó en el primer lugar del ranking de seriados de habla inglesa más vistos en el servicio del 18 al 24 del mes.

La cantidad de views acumuladas solo en su semana debut aparte fueron suficientes para que el proyecto se erigiera como la serie más reproducida en general en la plataforma en todo el mundo.

Ted Danson protagoniza la serie 'Un hombre infiltrado' | (Colleen E. Hayes/Cortesía de Netflix © 2024)

Por ello, puede decirse con seguridad que ha tenido un gran éxito entre el público; sin embargo, eso no es todo. Y es que los expertos en TV también le han dado reseñas mayormente positivas.

De hecho, el proyecto con 27.500.000 horas vistas hasta el momento cuenta con un 97 % de aprobación en Rotten Tomatoes a partir de 19 reseñas de los principales críticos de televisión.

¿Qué ha dicho la crítica de Un hombre infiltrado?

Aramide Tinubu de Variety resumió la serie como “un encantador e hilarante ‘whodunit’ que examina el dolor, el amor y la emoción de los nuevos comienzos desde la perspectiva de los mayores”.

Por su parte, Robert Lloyd de Los Angeles Times opinó que “Schur quiere algo más que hacer reír. En la medida en que es sentimental, también es lúcido, genuino y conceptualmente riguroso”.

Stuart Heritage de The Guardian la calificó con cuatro estrellas de cinco y aplaudió la actuación de su protagonista. “Ted Danson es la perfección cómica en esta serie increíblemente dulce”, dijo.

Brian Tallerico de rogerebert.com la describió como “un encanto deliciosamente agradable, una comedia casi tranquilizadora que se sumerge en un mundo tumultuoso”.

Mientras, Richard Roeper de The Chicago Sun-Times le dio tres estrellas y media de cuatro de calificación y la llamó “una joya de Netflix, gracias a Ted Danson y a su agudo guion”.

Por último, Garrett Martin de Paste Magazine le otorgó siete estrellas de diez y concluyó: “La palabra que más me gustaría usar para describir Un hombre infiltrado es agradable, pero no me parece adecuada para una serie que me hizo llorar a mares al menos dos veces”.

¿De qué trata Un hombre infiltrado?

Basada en el documental chileno nominado al Oscar El agente topo, la serie Un hombre infiltrado narra la historia de un jubilado que vuelve a sentir emoción en la vida cuando responde a un anuncio en el periódico y termina convertido en topo para una investigación secreta.

“Charles, un profesor jubilado, siente que ya no le esperan más sorpresas en la vida y, un año después del fallecimiento de su esposa, ha quedado atrapado en la rutina y se ha distanciado de su hija Emily; pero, cuando se encuentra un anuncio clasificado de la investigadora privada Julie, decide lanzarse a una nueva aventura”, reza la sinopsis oficial.

“La misión de Charles es infiltrarse en la comunidad de retiro Pacific View en San Francisco y resolver el misterio de una reliquia familiar desaparecida. Todo el mundo, residentes y personal, es un posible sospechoso, pero depende de Charles solucionar el caso sin que Didi —la directora ejecutiva de la comunidad, que todo lo ve y todo lo sabe— se dé cuenta”, continúa el texto.

“Sin embargo, mantener un bajo perfil le resulta muy difícil a Charles, que pronto se encariña con los demás residentes. Es así que volverse «un hombre infiltrado» se convierte en un emocionante viaje que le demuestra que la vida aún tiene mucho que ofrecerle… y le permite reencontrarse con Emily”, concluye.