La verdad que Carolina Sandoval no quiere contar del motivo de su divorcio

La conductora del programa “Sálvese quien pueda”, Carolina Sandoval, vivió la sorpresa de su vida cuando supo que su esposo Nick Hernández interpuso una demanda de divorcio, tras nueve de matrimonio y una hija de 8 años en común.

‘La Venenosa’, como también es conocida popularmente, aseveró que todo esto fue inesperado, ya que se enteró de la noticia cuando llegó a Madrid, España, donde está actualmente vacacionando con su niña Amalia. Afirmó que la relación estaba en franco deterioro, con muchas crisis, pero jamás pensó que la última sería la gran detonante, ya que las anteriores fueron peores.

“No tenía ni la más mínima idea de que la demanda estaba interpuesta”, afirmó la artista de 51 años. Además, acotó: “A mi equipo de abogadas, con quien tengo conversando un año, también les sorprendió mucho esto porque ya se habían puesto en contacto con mi actual esposo”.

Ambos siguen viviendo en la misma casa, pero no hay comunicación efectiva entre ellos, de acuerdo con sus declaraciones. “Soy de las que piensa que en este momento es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Quiero que esto sea de una manera pacífica. (...) Si en el pasado no me han visto hablando mal de ninguno de los padres de mis hijas, no va a ser ahora cuando voy a empezar”, señaló.

Este miércoles, 27 de noviembre, compartió un video en la capital española y el fondo musical era “Soltera” de Shakira, que acompañó con un sentido mensaje: “Una amiga me escribió esto y me lo leeré muchas veces durante todo este periodo: “Keep your head high like always and keep out all the noise makers! (Mantén la cabeza alta como siempre y mantén alejados a todos los que hacen ruido)”.

Esta sería el detonante del fin

La estrella de televisión puntualizó en que no permitirá que este episodio de su vida se convierta en un circo mediático, pues están sus hijas de por medio. Además, enfatizó que “por el bien de mi familia, existen cosas que voy a omitir, que no voy a mencionar, que voy a guardar. Creo que mis hijas se merecen respeto de mi parte”.

Sin embargo, Elisa Beristain, conductora del programa “Chisme no like” contó en un video, ayer 26 de noviembre, cuál sería la verdadera razón por la que todo se acabó. Informó que Sandoval creó una empresa antes del matrimonio con Nick y el divorcio estaría sellado por problemas económicos.

“El motivo de la separación no es la falta de amor, de trabajo, dinero o de interés de parte de Nicky hacia ella... Fue la situación financiera. Fueron las finanzas, nunca estuvo preparado para manejar esa cantidad de dinero que ella tiene... él no había pagado la casa y dejó de pagar los impuestos. Es un pésimo administrador, eso fue lo peor. Ella se enteró de esta situación no ‘Chisme no like”.

“No ha pagado la casa. Ella que, pese a que sabía que él no tenía la experiencia para hacer este tipo de administración y llevar la carrera de una persona como ella, confió en él y quien rompió la confianza haciendo este tipo de cosas fue él”, remató Elisa. Beristain también informó que están casado con bienes comunes.