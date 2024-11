¿Inyecciones o drogas?: Lizzo defendió su pérdida de peso de los comentarios malintencionados en redes

La cantante Lizzo tiene sorprendidos a todos en las redes sociales al mostrar la drástica pérdida de peso donde muchos aseguran que se debe a las famosas inyecciones de Ozempic. Sin embargo, la interprete de éxitos como Truth Hurts y About Damn Time asegura que nada de lo que dicen sus haters es cierto.

La cantante de 36 años, que ha sido una firme defensora de la diversidad corporal, ha dejado claro que su transformación no responde a las presiones sociales, sino a su deseo de sentirse bien en su piel.

En una publicación que realizó en Instagram, ironizó sobre los comentarios del uso de inyecciones para lograr el cuerpo que ahora luce: “Cuando finalmente te acusan de usar Ozempic después de 5 meses de entrenamiento con pesas y déficit calórico”.

No son inyecciones, es dedicación al ejercicio

La cantante, cuyo nombre real es Melissa Jefferson, además adjuntó algunas capturas de pantalla como evidencia de que había usuarios que no creían en su transformación corporal. “¿Ozempic o cocaína?”, escribió un internauta. La cantante confrontó a la persona y le respondió: “¿Por qué sigues mi cuenta?”, reseñó el portal Infobae.

Lizzo aseguró en sus redes sociales que desde hace meses se ha dedicado con ahínco al ejercicio físico. “IM NOT SKINNY IM FHICK😤”, escribió en un video donde exhibía sus bíceps después de una intensa sesión de entrenamiento.

Recientemente en TikTok publicó un video comparativo donde documentó el camino “lento pero saludable” de su transformación. “Me veo bien de ambas formas”, escribió reafirmando su amor propio independientemente de su peso.

“Metódica con mi cuerpo”

Según Lizzo sus rutinas incluyen, además de buena alimentación, caminatas diarias y sesiones de Pilates. En entrevistas, la artista ha mencionado que la pérdida de peso es un proceso gradual y que no siempre se refleja en la balanza.

“He estado siendo metódica, perdiendo peso muy lentamente. No lo veo realmente porque, si alguien que está en un proceso natural de pérdida de peso sabe, perder kilos es, de hecho, lo más lento del mundo y no realmente lo notas hasta que lo notas. También la balanza no se está moviendo. Pero de todos modos, eso no importa. Estoy muy orgullosa de mi estilo de vida actual”, aseguró a The New York Times.

Tras muchos años de defender su cuerpo con mensajes de positividad corporal, ahora la cantante abraza lo que ella llama “neutralidad corporal”.

“No voy a mentir y decir que amo mi cuerpo todos los días. La realidad es que la forma en que te sientes sobre tu cuerpo cambia diariamente. Hay algunos en los que adoro mi cuerpo, y otros en los que no me siento completamente positiva (…) Pero mi cuerpo en realidad no debería importarle a nadie”, enfatizó al medio.