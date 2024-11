Esta es la cinta de horror en Netflix perfecta para los que no quieren tramas navideñas: es lo más visto en el Top10

Durante la temporada navideña, Netflix ha aprovechado para llenar su catálogo con producciones originales y clásicas que nos transportan al espíritu festivo. Desde películas conmovedoras hasta historias llenas de fantasía y aventura, la plataforma sabe cómo cautivar a su audiencia con su selección de la temporada.

Sin embargo, la Navidad no es para todos, y aunque muchos se entregan a la magia de las festividades, hay quienes prefieren sumergirse en géneros completamente diferentes. En un catálogo tan vasto como el de Netflix, es comprensible que existan opciones para todos los gustos, y algunas de ellas, alejadas de las tramas navideñas, se están ganando la atención del público. Un ejemplo reciente de esto es una película de horror que ha logrado posicionarse en el Top 10 de la plataforma.

Ready or die La cinta de horror que ha sido la más aclamada de la temporada (Netflix)

Se trata de Ready or Not, la cual no es una película convencional dentro del género de terror, sino una mezcla de horror, comedia oscura y crítica social que ha resonado con audiencias en todo el mundo.

Esta cinta ha acaparado el TOP 10 por su trama impredecible

Ready or Not sigue a Grace, una joven recién casada, quien, en la noche de su boda, descubre que su nueva familia tiene una tradición macabra: un juego mortal en el que ella se convierte en la presa. La trama, tan retorcida como única, atrapó a muchos debido a su mezcla de suspenso, gore y humor negro, pero lo que realmente la distingue es cómo aprovecha la crítica a las diferencias sociales y los secretos familiares.

Lo que comenzó como una producción de bajo presupuesto (tan solo $6 millones de inversión) terminó siendo un éxito rotundo, con una recaudación de $57 millones a nivel mundial. Este éxito en taquilla se reflejó en la popularidad de la película en plataformas de streaming como Netflix, donde se ha posicionado en el Top 10 de las más vistas.

La cinta es un ejemplo claro de cómo el cine de terror ha evolucionado en los últimos años. Con la llegada del subgénero conocido como “elevated horror”, películas como Hereditary, Get Out o Midsommar han demostrado que el terror puede ser más que simples sustos y sangre. Es así como Ready or Not sorprende con momentos de alta tensión, pero también proporciona momentos de alivio cómico, lo que la convierte en una experiencia única.

Una de las características más destacadas de la película es la actuación de Samara Weaving, quien interpreta a Grace. La joven actriz logra entregar una performance que mezcla la vulnerabilidad y la valentía de su personaje, lo que la convierte en una figura entrañable en medio del caos. Junto a ella, un elenco de actores como Adam Brody y Andie MacDowell completan una propuesta actoral que ayuda a dar vida a esta historia tan inusual.

Si eres de los que ya ha visto esta cinta y te quedaste con ganas de más, hay buenas noticias pues la secuela está en camino, lo que promete continuar la historia y ofrecer aún más sorpresas.

Así que ya sabes, no todo tiene que ser Navidad esta temporada, aunque si no quieres verte tan Grinch, algunos de los títulos más populares del momento que puedes ver son Hot Frosty, Nos vemos la próxima Navidad, los Festivos Caballeros y Navidad de Golpe.