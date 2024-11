Así reaccionó José Eduardo Derbez luego que Eugenio asegurara que Vadhir es el más talentoso de la familia

La familia Derbez es de las más comentadas de México al estar todos ligados al medio del espectáculo y destacar en distintas áreas como es el caso de Vadhir Derbez quien desde pequeño ha trabajado como actor, bailarín y cantante, está última faceta la ha explotado aun más en los últimos meses.

Es por ello que su padre Eugenio Derbez no ha dudado en respaldar a su hijo y elogiarlo por el talento que ha desplegado a lo largo de su carrera pese a que Aislinn y José Eduardo, sus otros primogénitos, también destacan como actores.

Para el comediante, Vadhir es el más talentoso de sus hijos y se ha encargado de mencionar algunas de sus capacidades artísticas, mientras lo respalda en su nuevo camino como cantante.

“Soy el papá más orgulloso porque siempre lo he dicho, Vadhir, de toda la familia, yo creo que es el que tiene más talento, toca el piano, toca la guitarra, toca el saxofón, canta, canta de verdad no con aparatos, baila, actúa, hace comedia… de todo, estoy feliz con Vadhir”, dijo.

Así reaccionó José Eduardo Derbez a los elogios de su padre a su hermano

Tras las declaraciones de Eugenio Derbez, la prensa ha abordado a José Eduardo Derbez para conocer su postura ante los dichos de su padre y este no dudó en responder.

“Yo no sé tocar la guitarra, él sí, yo no sé tocar el tambor, él sí. Sí, sí, cómo no”, señaló.

De igual manera, una periodista le mencionó que cada uno de los hijos de Eugenio Derbez “tiene lo suyo”, a lo que este respondió con su característico sentido del humor “No sé qué tan ‘lo suyo’. Pero sí, repartió más para allá”.

No solo José Eduardo fue cuestionado sobre los dichos de su padre, pues Aislinn tamién reaccionó y no dudó en resaltar el talento de hermano.

“Sí totalmente, muy de acuerdo, es demasiado talentoso”, expresó.

Los elogios de Eugenio hacia su hijo llegan luego que este decidiera quitarse su apellido para su etapa musical para evitar comentarios negativos al respecto.

“La verdad es que lo platicó conmigo y yo creo que es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo y de repente se frustra y me dice ‘papá es que todo el mundo piensa que tú me consigues todas las cosas’, y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez”, comentó.