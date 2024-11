“Una dinámica cuestionable": así sería la relación entre Pepe Aguilar y la madre de Nodal entre indirectas y amenazas

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron su relación, la atención mediática sobre la familia Aguilar y la familia Nodal no ha cesado.

El momento que desató la controversia en torno a esta relación fue la súbita ruptura entre Nodal y Cazzu, algo que muchos vieron como una traición hacia la artista argentina pues coincidentemente salió a la luz su relación con Ángela Aguilar, y al poco tiempo contrajo matrimonio con ella.

La situación solo se intensificó en días recientes cuando Aguilar habló abiertamente sobre su relación con Nodal, asegurando que “no hubo corazones rotos”. declaración que hizo que Cazzu rompiera el silencio para desmentirla.

¿Relación tensa entre consuegros?

En medio de todos los escándalos que se han desatado alredor de Ángela y Nodal, la atención ahora se ha centrado en Pepe Aguilar, quien hizo una sorprendente revelación sibre la madre del esposo de su hija, durante una entrevista. Según la periodista Martha Figueroa, el cantante no estaba al tanto de una supuesta indirecta que Cristy Nodal habría enviado a través de redes sociales.

"¿No decía que lo quería mucho?": esto hizo Pepe Aguilar mientras Nodal estaba hospitalizado

“Pepe no sabía nada de esto hasta que lo mencionaron en una entrevista”, comentó Figueroa. Esta indirecta se habría producido en octubre, cuando Nodal enfrentó problemas de salud y fue hospitalizado. Su madre publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una crítica velada hacia Pepe Aguilar.

El mensaje decía: “Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”. Este mensaje fue interpretado por muchos como un reclamo hacia Pepe Aguilar, quien en ese momento había lanzado su canción “Cuídamela bien”, dedicada a la relación entre su hija y Christian Nodal. La letra de la canción fue percibida como una especie de amenaza implícita hacia Nodal, algo que habría incomodado a Cristy.

Fue en una entrevista con Alan Tacher que trascendió que Pepe no sabía de dicha indirecta pero ante la cual se mostró molesto.

Esto ha llevado a que los fans comenten que “seguramente s elo ocultaron para que no hiciera un escándalo". “Pepe siempre es tan egocéntrico,se nota que le molestó“. ”Para mi que no se llevan bien los Aguilar y los Nodal". “Es obvio que la madre de Nodal no se lleva con los Aguilar”. “Ambos se han mandado indirectas. Aquí hay mala relación", se lee.

¿Qué pasa con la relación entre Ángela y Cristy Nodal?

Uno de los grandes misterios sigue siendo la relación entre Ángela Aguilar y Cristy Nodal. Aunque ambos han compartido momentos familiares, como en el reciente cumpleaños de Cristy, la percepción del público es que la relación aún está marcada por la tensión. A pesar de los rumores, en redes sociales, Cristy Nodal compartió un mensaje reflexivo sobre la paz familiar: “La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas, si no cuando ya ni te interesan las respuestas”. Este mensaje fue interpretado por algunos como una indirecta a quienes critican a su familia. Ángela, por su parte, reaccionó con emojis de corazón, mostrando apoyo a su suegra, lo que dio lugar a nuevas especulaciones sobre el estado real de su relación.