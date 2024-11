Tambaleándose y cayendo al suelo: el video de Brad Pitt en el GP de Las Vegas que desconcertó y preocupó a fans

Brad Pitt es uno de los actores más famosos y exitosos que a sus 60 años sigue cosechando éxitos y grabando nuevas producciones.

El famoso además tiene una sólida relación con su novia, Inés de Ramón, a quien ya presume en eventos públicos y se deja ver muy enamorado desde hace más de un año.

Aunque el famoso luce muy bien y parece de 40, parece que algo está afectando su salud, o al menos eso pensaron sus fans, quienes se preocuparon por un reciente suceso.

“¿Qué le pasó?”, el desmayo de Brad Pitt en el GP de Las Vegas que preocupó a los fans

Brad Pitt fue captado recientemente en el Gran Premio de Las Vegas, el evento de automovilismo que forma parte del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, pero desató preocupación.

Y es que el actor fue captado horas antes del evento tambaleándose y luego desplomándose, lo que muchos pensaron que fue un desmayo, y se alarmaron, preguntando qué le sucedió al actor.

“OMG pero qué le pasó”, “pero está bien, dios mío pobre Brad”, “Brad por favor cuídate, no nos des estos sustos”, “me muero, pobre Brad”, “no está bien, alguien que lo ayude”, “debería cuidar mejor su salud, no se ve bien”, “la novia lo tiene mal”, “pero qué le pasará, ojalá no sea nada malo”, “dios mío qué le pasó”, y “espero que se mejore y no sea nada grave”, fueron algunas de las reacciones en redes ante el video que circula.

Sin embargo, todo se trató de la grabación de su próxima película F1, de hecho, en el video se ve que hay hombres a su alrededor cuidándolo, y hasta pusieron un colchón para que cayera allí, por lo que todo está bien con el actor y no hay nada de qué preocuparse.

Actualmente el actor no vive un momento muy fácil con sus hijos, pues todos se han querido quitar su apellido y no llevan una buena relación con él, algo que el actor asegura que es culpa de su ex, Angelina Jolie.