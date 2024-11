Recuerdan el mayor miedo de Liam Payne y que estaría ligado a su muerte, según nuevo informe

La partida tan repentina del cantante Liam Payne ha dejado un vació enorme en sus fanáticas. La semana pasada finalmente fue su funeral en Europa, tras fallecer el pasado 16 de octubre cuando cayó del balcón de su cuarto de hotel en Argentina. En este tiempo, las investigaciones han arrojado muchas cosas perturbadoras y triste, que demostraría que el artista estaba viviendo un duro momento.

Los investigadores argentinos descartaron que su muerte fuera un suicidio como se indicó inicialmente. Ahora, se conoció por un nuevo reporte que él habría tratado de escapar de su habitación por el balcón, ubicado en el tercer piso. Usaría una manguera de jardinería, pero resbaló y cayó.

Liam Payne El cantante murió a sus 31 años. (Instagram (@liampayne))

El diario The Mirror informó este martes 26 de noviembre que el cuerpo “fue encontrado con una bolsa que no estaba presente cuando lo llevaron a su habitación desde el vestíbulo. Es posible que Liam haya planeado su descenso en etapas, ya que un huésped del segundo piso del hotel descubrió una bolsa de cuero que contenía pastillas, una botella de Jack Daniel’s y una nota con la etiqueta ‘para Liam’ en su balcón”.

Además, el reporte añadió que los investigadores creen que la mochila, identificada como la del cantante y no la que se encontró junto a su cuerpo, fue bajada al balcón del segundo piso como parte de su intento de fuga.

Una gran fobia que pudo acabar con su vida

El padre del exintegrante de “One Direction”, Geoff, contó que siempre temió por la vida de su hijo de 31 años y que estuviera en habitaciones solitarias de hoteles, ya que este era una de sus más grandes fobias.

Según TMZ divulgó en un artículo que el músico desarrolló este miedo cuando estuvo en la boyband, ya que era confinado en las habitaciones tras sus presentaciones como una medida de seguridad. En una entrevista que Liam ofreció en el 2021 para el podcast “The Diary of a CEO”, en 2021, tres años antes de fallecer, y dijo: “Mi padre lo dijo desde el primer día: habitaciones de hotel solitarias, hombre, quedar encerrado en esa habitación no es divertido cuando has estado expuesto”.

Liam Payne No hubo suicidio? El nuevo detalle de la necropsia de Liam Payne reforzaría hipótesis sobre su muerte (Instagram @LiamPayne)

Payne calificó como “realmente lo jodió” estar de gira con sus excompañeros durante su adolescencia. El fallecido cantante también dijo: “¿Dónde está mi punto más bajo? Nunca lo habrías visto. Soy muy bueno ocultándolo. Nadie lo habría visto nunca. Tocar fondo... Quiero decir, ni siquiera sé si ya lo he tocado...”.

Ahora todas piezas comienzan a encajar una a una y tener sentido, pues el gerente del hotel en su llamada a emergencia afirmó que temía por la vida del artista, quien seguramente estaba escapando porque estaba siendo preso de su propio miedo mientras las drogas hacían su efecto en su organismo.