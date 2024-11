“Quería escapar”: Las nuevas teorías sobre la muerte de Liam Payne en Argentina

El misterio y la controversia han estado presente en la muerte del ex integrante de One Direction, Liam Payne. Y es que a medida que avanzan las investigaciones, nuevas evidencias determinan que su fallecimiento no fue resultado de un accidente, como expresaron las autoridades en un principio.

Recientemente se han filtrado videos y fotografías del cantante amenazando al hotel con escapar y luego trasladado a su habitación para calmar lo alterado que estaba.

Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de su habitación en CasaSur Palermo Hotel de Buenos Aires, Argentina. Al principio se manejó la teoría del suicidio, pero las investigaciones han encontrado otras pruebas de lo que sucedió, aun cuando no son concluyentes.

Fue el portal TMZ que reveló nuevos detalles de la investigación por la muerte de Liam Payne. De acuerdo con el medio, imágenes de las cámaras de seguridad del hotel muestran cómo el cantante estaba generando disturbios en el lobby.

Escapando por el balcón

Motivo por el que tres empleados lo cargan de regreso a su habitación, abren la puerta del cantante con una llave maestra y lo introducen en contra de su voluntad. Posteriormente, uno de los empleados habría realizado una llamada al 911 mostrando preocupación por el cantante y dando a entender que podría usar el balcón de su habitación para escapar.

Esto se sabe gracias a la grabación de la llamada, misma que se puede leer en la transcripción que se le hizo para el archivo de la investigación. Lo cual ha llevado a los investigadores a deducir que Liam Payne ya había amenazado con salir de su habitación desde el balcón, reseñó el portal SDP Noticias .

Según la transcripción del 911, el empleado del hotel dijo: “No sé si su vida puede estar en peligro. Está en una habitación con balcón y, bueno, tenemos un poco de miedo...”

A Liam no le gustaba el encierro

Para nadie es un secreto que Payne no disfrutaba estar encerrado en sus habitaciones de hotel, algo con lo que tuvo que lidiar durante su tiempo en One Direction. Sin embargo, debido a esto, tenía la costumbre de usar un plan de escape.

Precisa TMZ que el artista ya había escapado de hoteles a través de su respectivo balcón. A mediados de septiembre, Liam salió de su hotel de Florida usando su balcón y una manguera de jardín para llegar al suelo, así que no sería nada raro que quisiera intentarlo de nuevo.

Los investigadores manejan la tesis de que Liam Payne intentaba escapar y esta teoría se ve reforzada con las pertenencias que se encontraron junto al cuerpo del cantante. Así como con una bolsa marrón que fue localizada por un empleado a dos días de la muerte, objeto que se encontraba en el balcón de la habitación que está debajo de donde se hospedaba Liam Payne.

Quiso escapar y encontró la muerte

La hipótesis señala que el cantante quiso saltar desde su balcón al del segundo piso y desde ahí hasta el suelo. Esto explicaría la bolsa en la segunda habitación, misma que contenía una botella de Jack Daniel’s, unas pastillas y una nota que decía “Para Liam”. Pues el cantante habría arrojado la bolsa para saltar junto con ella una vez estuviera en el segundo piso.

Cuando se encontró el cuerpo de Liam Payne en las afueras del hotel, este tenía una segunda bolsa que colgaba desde el hombro y un sombrero que aparentemente llevaba puesto.