El documental de Netflix más impactante que verás esta semana: destapa los secretos más oscuros de una leyenda musical

Netflix se ha consolidado como líder en la producción de documentales, y los títulos que exploran crímenes reales o tragedias personales son especialmente populares. Sin embargo, los documentales que retratan la vida y legado de artistas legendarios también están ganando terreno. Entre estos destaca uno que recientemente se posicionó en el top 10 de la plataforma, atrayendo a una nueva generación de espectadores.

Se trata de Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley, dirigido por Jason Hehir (The Last Dance), documenta que examina la vida de Elvis Presley, enfocándose en el especial de televisión de 1968 que marcó su regreso triunfal a los escenarios.

El regreso del Rey Un documental que ha sido señalado como un imperdible del año (Netflix)

Aunque parte de este evento histórico, la cinta ofrece un recorrido más amplio por la vida de Presley, desde sus humildes inicios hasta su regreso al estrellato, pasando por los momentos más difíciles de su carrera.

Elvis Presley: del mito a la leyenda

Elvis Presley no solo revolucionó la música en los años 50; transformó para siempre la cultura pop. Su voz única, carisma inigualable y movimientos provocadores lo convirtieron en un fenómeno cultural. Sin embargo, su meteórico ascenso trajo consigo desafíos personales y profesionales.

Tras una racha de éxitos en los 50, Elvis pasó la primera mitad de los 60 enfocado en hacer películas, muchas de las cuales fueron perdiendo calidad y atractivo comercial. Su carrera musical quedó relegada, y su imagen pública comenzó a desgastarse.

El documental analiza este periodo de declive, mostrando a un Elvis atrapado entre las demandas de su manager, el coronel Tom Parker, y su propio deseo de retomar su pasión por la música. Con entrevistas a figuras clave como Priscilla Presley, Bruce Springsteen y Darlene Love, se ofrece una perspectiva íntima sobre el hombre detrás del ícono.

El especial de 1968: el renacimiento del Rey

El clímax de la película es el especial televisivo de 1968, simplemente titulado Elvis. Este evento marcó su regreso triunfal a los escenarios tras siete años de ausencia. Filmado con una audiencia en vivo, el especial mostró a un Elvis auténtico, apasionado y completamente conectado con su música. Fue una respuesta directa a quienes dudaban de su relevancia y lo catapultó de nuevo a la cima.

El especial incluyó actuaciones memorables como “If I Can Dream”, una canción que reflejaba las tensiones sociales de la época. Según el documental, este momento no sólo revitalizó la carrera de Elvis, sino que también reafirmó su lugar como una figura clave en la historia de la música.

La película examina cómo este especial fue cuidadosamente diseñado para destacar lo mejor de Elvis: su voz poderosa, su conexión con el público y su habilidad para reinventarse.

Por qué “Return of the King” es un documental imprescindible

Aunque existen numerosos documentales sobre Elvis Presley, Return of the King aporta un enfoque fresco gracias a su acceso a material exclusivo y entrevistas con figuras clave.

Aunque gran parte de la narrativa cubre terreno conocido, el documental logra mantener el interés del público gracias a su enfoque emocional y la calidad de sus imágenes de archivo. Las escenas del especial de 1968, combinadas con entrevistas y material inédito, ofrecen una perspectiva única sobre uno de los momentos más importantes en la carrera de Elvis.

Si eres amante de la música o simplemente buscas una historia de resiliencia y redención, Return of the King es una parada obligatoria en Netflix. Porque, como demostró el especial de 1968, el Rey del Rock ‘n’ Roll nunca dejó de serlo.