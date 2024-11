¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez? Así empezó su historia de amor

Luego de que Susana Zabaleta revelara que Ricardo Pérez le había regalado un anillo, los rumores de compromiso o matrimonio entre las estrellas mexicanas comenzaron a circular en los medios.

La actriz de 60 años no tardó en explicar que, aunque la prenda tenía un valor especial, no se iban a casar. “Sí hay anillo, pero no hay boda”, aclaró en un encuentro con medios de comunicación.

Zabaleta además dejó claro que no desea volver a caminar al altar tras su fallido matrimonio con Daniel Gruener porque considera que se trata de una “experiencia única” que no se puede repetir.

“Esa es mi manera, y también lo que hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre lo dije: ‘Creo que nunca me voy a volver a casar, y eso es importante”, dijo. Además, aseguró que Pérez la apoya.

De esa forma, la artista dejó en evidencia que tiene un noviazgo sólido y bonito con el comediante de La Cotorrisa, con quien se volvió a dar una oportunidad en el terreno del amor hace poco.

¿Cómo comenzó el romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se conocieron alrededor de un año atrás cuando coincidieron en el rodaje de su participación en Divina Comida junto a Eduardo Videgaray y José Luis Slobotzky.

Las chipas saltaron entre ambos durante las grabaciones, pero no comenzaron un noviazgo sino hasta hace apenas algunos meses atrás para tener una exclusividad en su relación sentimental.

La pareja ha sido muy criticada en redes sociales debido a su diferencia de edad de 30 años y sus diferentes ocupaciones, pero Zabaleta ha defendido al comediante y el romance que tienen.

“Si ha llegado a dónde está y tiene los seguidores que tiene simplemente por hacer reír, ¿tú crees que está bien menso y que nomás se puso enfrente de una cámara y dijo: ‘Déjame hacer reír a todo mundo?”, expresó la actriz a De primera mano, según recogió El Financiero.

En cuanto a la relación que su pareja mantiene con sus hijos, Matías y Elizabetha, la villana de Fuego en la sangre comentó: “Es muy padre, sobre todo cuando hay un respeto mutuo y una admiración. Uno está con quien tiene que estar...”.

Por su parte, en una conversación con Yordi Rosado, Pérez confesó sentirse muy feliz y no importarle que ella sea mayor que él. “Nos la estamos pasando de maravilla”, expresó. Ya le estamos agarrando la medida a balancear chamba y relación”.