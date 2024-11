¿Celosa? Jennifer Lopez advierte de esta forma a quien intente conquistar a Ben Affleck

En redes sociales revivieron una entrevista de Jennifer Lopez en la que lanzó una poderosa advertencia a quien quisiera acercarse a Ben Affleck o incluso intentar acercársele a quien fue su esposo por dos años.

Fue en agosto cuando la ‘Diva del Bronx’ oficializó su divorcio con Ben Affleck, con quien se casó en julio de 2022, tras darse una segunda oportunidad en el amor, después de vivir un romance a principios de los 2000 que terminó en una promesa rota de matrimonio, y que continuó un par de décadas después.

Sin embargo, en medio de rumores de una supuesta crisis, tras varios meses, se dio a conocer que JLo y Ben Affleck se habían separado en abril, pese a los intentos de la actriz por recuperar su relación, terminó por rendirse, acudiendo por su propia cuenta a los tribunales de Los Ángeles para iniciar los trámites de divorcio.

“Ella realmente se esforzó al máximo para que las cosas funcionaran y está con el corazón roto”, reveló una fuente cercana, y añadió: “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Getty Images (Getty Images)

La advertencia de Jennifer Lopez a quienes intentaran conquistar a Ben Affleck

Recientemente se revivió una de las entrevistas de Jennifer Lopez que dejaría ver lo ‘territorial’ que era con Ben Affleck, pues, fue tan solo dos meses antes que la cantante de ‘On the Floor’ lanzó una advertencia a quienes intentaran conquistar al actor.

Todo sucedió en el programa de ‘Today With Hoda & Jenna’ en donde le cuestionaron qué haría si alguien intentara conquistar o incluso, acercarse a su entonces esposo, a lo que rápidamente respondió: “No jueguen conmigo, no jueguen conmigo”.

La conversación no terminó ahí, y es que, dejó ver que, si bien, no lucharía por un hombre, sí era una mujer celosa que no permitiría que se acercaran a Ben Affleck: “Primero que todo, soy una amante, no una luchadora, pero les haré saber de una manera muy elegante y propia de una dama que deben dar el primer paso”.

De esta forma, JLo dejó ver que no aceptaría que nadie se acercara a su esposo, a quien describió como su inspiración, siendo él, a quien dedicó algunas de sus canciones de su nuevo álbum ‘This is Me…Now’.

65th GRAMMY Awards - Backstage LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Jennifer Lopez attends the 65th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 05, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for The Recording Academy) (Phillip Faraone/Getty Images for The Recording A)

Esto sufrió Jennifer Lopez tras su divorcio de Ben Affleck

En una entrevista ofrecida para ‘Interview’ Jennifer Lopez reveló lo duro que fue para ella su separación a Nikki Glasser, donde confesó que su separación se sintió como “un golpe en la cabeza con un mazo”:

“Se siente solitario, desconocido, aterrador. Se siente triste. Te sientes desesperada. Pero cuando te detienes y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como darse cuenta de que en realidad soy capaz de encontrar alegría y felicidad por mí misma”.

Sin embargo, dejó ver que ahora está más fuerte que nunca, y que tiene estándares más altos: “Hay quienes piensan que para estar completos y ser felices necesitamos estar con alguien, pero no es así, me tomó 30 años darme cuenta”. ”Solía decir que era una persona feliz, pero en el fondo seguía buscando que alguien llenara ese vacío. Ahora me doy cuenta de que no lo necesito. Estoy bien”.