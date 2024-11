Belinda habría dedicado este tema a Cazzu para que supere a Nodal: qué dice y por qué creen que fue para ella

Belinda y Cazzu no solo tienen en común su profesión, y es que además de ser cantantes, ambas tuvieron una relación con Nodal.

Una se comprometió con el cantante, pero luego terminaron y después él comenzó una relación con Cazzu, con quien tuvo una hija y terminaron hace poco.

Ahora, muchos aseguran que Belinda habría tenido un gesto de sororidad con la ex de su ex, pues le habría dedicado el tema Bugatti .

Se trata de una canción que lanzó de forma “sigilosa”, a la cual no le ha dado tanta publicidad como a otras y en redes sospechan que está dedicada a la argentina.

La canción que Belinda habría dedicado a Cazzu: qué dice y por qué creen que fue para ella

El tema de Belinda trata de sanar un corazón roto, y muchos influencers y usuarios en redes sospechan que estuvo inspirada en Cazzu.

Y es que parece que le hablara a una amiga, o al menos a una mujer que está viviendo algo que ella ya vivió, así lo dice en la letra, lo que ha desatado sospechas.

“Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor está cabrón. Yo por eso ya pasé, la solución me la sé, ponte chula y solo sígueme. No llores, bebé, que la vida es un party, olvídate de él y vámono’ en el Bugatti”, dice parte del tema.

Justo esta estrofa es lo que ha hecho sospechar a muchos que fue una dedicatoria para Cazzu, quien ha confesado que la ha pasado mal tras su ruptura con Nodal, quien la dejó por Ángela Aguilar, pero la cantante española no lo ha confirmado.

Y es que aunque la argentina confiesa que le preguntó al cantante si había alguien más y él le dijo que no, al poco tiempo se confirmó que tenía un romance con Ángela Aguilar y de hecho ya tienen 4 meses de casados.