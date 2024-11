Una de las series más vistas de Netflix regresa dos años después: ¿cuándo llega su nueva entrega?

Aunque este año todavía no se ha acabado, Netflix ya tiene preparado el estreno de una sarta de ambiciosos proyectos con los que aspira mantenerse a la cabeza del streaming durante 2025.

La plataforma recibirá una variedad de títulos nuevos originales, pero también el regreso de algunas producciones pasadas, incluyendo el retorno de una de sus series más vistas luego de dos años.

¿Cuál es la exitosa serie de Netflix que volverá en 2025?

Se trata de El agente nocturno , una serie estadounidense creada por Shawn Ryan, basándose en la exitosa novela de Matthew Quirk, que llegó al catálogo de Netflix a nivel mundial en el año 2023.

Encabezada por Gabriel Basso, la primera temporada de la producción siguió los pasos de Peter Sutherland, un agente del FBI de bajo rango que se desempeñaba en el sótano de la Casa Blanca.

Su trabajo era pasar la noche junto a un teléfono para emergencias que nunca suena, hasta que una noche lo hace y se sumerge en una peligrosa conspiración que se expande hasta la presidencia.

La trepidante obra cautivó a las audiencias al punto de convertirse en la séptima serie en inglés más vista en la historia de Netflix con 98.2 millones de views acumuladas en sus primeros 91 días.

El asombroso éxito de la trama llevó a los ejecutivos de la plataforma a continuar la historia con una segunda temporada que llegará a la biblioteca del gigante de la transmisión en enero de 2025.

Gabriel Basso protagoniza la segunda temporada de 'El agente nocturno' | (Siviroon Srisuwan/Netflix © 2025)

Por ende, a dos años del estreno de El agente nocturno, Peter Sutherland regresará en una nueva aventura llena de más acción, drama y suspenso que promete repetir el éxito de su antecesora.

La segunda entrega está compuesta por diez episodios filmados en varias partes del mundo, como Nueva York y Tailandia. Asimismo, contará con el regreso de los actores de la primera temporada.

No obstante, eso no es todo. Y es que el servicio confirmó que la trama tendrá una tercera parte que comenzará a grabarse a finales de este año en Turquía, por lo que no tendrá un final inconcluso.

Mientras tanto, Netflix lanzó hace 11 días el teaser de la segunda entrega de El agente nocturno como abrebocas de lo que viene. ¿Emocionado? No te la pierdas cuando se estrene el 23 de enero.