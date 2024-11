“Se me ha roto todo”: el bochornoso momento que sufrió David Bisbal en concierto y por el que “mostró de más”

David Bisbal llegó a Argentina para celebrar sus 20 años de carrera artística con su ‘Volaré Tour’ y lo hizo con un memorable concierto en el que repasó gran parte de sus éxitos musicales, pero también aprovechó el momento para cantar su más reciente tema ‘Todo es posible en Navidad’.

PUBLICIDAD

El almeriense se ha posicionado como uno de los cantantes más queridos de las últimas décadas gracias a su talento, su carisma, sus característicos bailes, belleza y gran profesionalismo.

Durante su recital en Buenos Aires el español se llenó de ovaciones pero también dejó un momento para la historia de su carrera tras sufrir un incómodo momento en medio de su actuación, del cual supo como salir gracias a su habilidad para afrontar situaciones.

Así fue como David Bisbal se quedó con sus pantalones rotos

David Bisbal tuvo como invitados a su concierto a la agrupación argentina La Konga y el cantante Emanero con quienes intérprete el tema ‘Fama de diabla’ y fue durante ese momento en el que su vestuario lo dejó expuesto.

Bisbal se encargó de mostrar un cambio de vestuario para ponerse a tono con el tema cuarteto por lo que apareció con un pantalón rojo ajustado, el cual terminó cediendo en la entrepierna en medio de sus bailes e interacciones con el público, causando un gran asombro para el intérprete y alboroto entre los presentes.

El video del incidente se ha viralizado en redes sociales y se puede ver como el artista intenta continuar con el concierto y luego termina comparando su bochornoso momento con el que llegó a enfrentar Laura Pausini en 2014 cuando su vestuario también se rompió tras darse la vuelta y reveló la ausencia de ropa interior de la italiana.

“¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero se me ha roto todo, macho”, dijo el famoso entre risas.

PUBLICIDAD

Pese a la pena del cantante por el accidente, logró resolver con gran naturalidad pero en redes no han dudado en viralizar el video por lo que los comentarios no han tardado en aparecer. Hay quienes incluso lo compararon con Harry Styles a quien también se le rompió el pantalón en la entrepierna mientras cantaba.

“Ahora entiendo que Chenoa todavía se acuerde de él”, “como dice su canción David Bisbal Ave María cuando se mía”, “la mirada de las mil Harry Styles”, “Bisbal adelantó las pascuas”, “David Bisbal no te había visto bien”, han sido algunos comentarios.