¿Otro ex de Geraldine Bazán? Irina Baeva y el misterioso hombre que le arrancó a Gabriel Soto del corazón

Irina Baeva nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por su expareja Gabriel Soto, sino por un galán que supuestamente tuvo una relación con Geraldine Bazan.

Sí señor, fue el programa Chisme No Like, quien lanzó esa bomba de que Baeva anda de mil amores con el empresario Giovanni Medina, pues la captaron recientemente en una cita en las Vegas, lo que provocó algunos comentarios en las redes sociales, donde le echan en cara: “siempre recogiendo lo que deja Geraldine”.

Fue el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, quien sorprendió a la pareja, los grabó y confrontó cara a cara, asumiendo que viajaron como pareja a Las Vegas.

De baile y paseo costoso

El hecho es que Baeva y Medina llegaron juntos al hotel Fontaineblue, después de las 3:00 am e ingresaron a la discoteca Live que ahora está en Las Vegas.

Según Ceriani, Irina y Giovanni se pusieron bastante nerviosos e incómodos al notar su presencia. “Medina habría reservado el VIP número 17 en 45 mil dólares. Los seguimos hasta la pista de baile, donde Irina estaba danzando descontrolada”, dijo el conductor.

Javier Ceriani trató de abordar a la pareja para que les ofreciera declaraciones. “Eh, la linda parejita, ¡los descubrí!, ¿cómo van? ¿cuándo se casan? ¿ahora sí vas a buscar el vestido?”, cuestionó el conductor, mientras ellos apresuraban el paso.

La expareja de Ninel Conde y de ¿Geraldine Bazan?

Giovanni Medina, quien fue también expareja de Ninel Conde, se acercó al conductor pidiéndole que parara, y ofreciéndole platicar ellos dos solos, mientras ella huía de la cámara. Sin embargo, el ex de Ninel Conde se retiró cuando Javier Ceriani le volvió a preguntar: “¿Se van a casar?”.

Hace unos meses corrieron rumores de que Giovanni Medina y Geraldine Bazan, madre de las hijas de Gabriel Soto, tenían una relación. La prensa en varias ocasiones los consiguió paseando y comiendo juntos.

Ante este encuentro de Medina e Irina y con lo que sucedió en el pasado con Geraldine, los seguidores en las redes sociales no tardaron en reaccionar sorprendidos.

“Giovanni Medina que no anduvo saliendo también con Geraldine Bazan???”, “Se supone q si anduvieron, también Geraldine lo negó, pero ella siempre niega todo”, “Él no estaba con Geraldine Bazan 😳😳😳”, “Giovanni Medina no es ex de Ninel Conde? Que le quito a su niño?”, son algunos de los cuestionamientos que ruedan en las redes sociales.