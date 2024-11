‘My Brilliant Friend’ temporada 4: dos amigas en medio de Italia y su vorágine social e histórica

Uno de los proyectos más bellos de MAX, y más arriesgados - pero eso sí, hecho con pasión y rigor- ha sido el de trasladar una de las historias más representativas de la escritora feminista Elena Ferrante, es el de trasladar a la pantalla la compleja historia de Elena y Lila, dos amigas en medio de cuatro décadas de la Italia del siglo XX, a la pantalla.

Y en esta cuarta temporada, se ve cómo esta amistad evoluciona, fluctúa, y muestra los matices de dos personajes tan representativos como Elena (Alba Rohrwacher) y Lila (Irene Mariorino), quienes vuelven a Nápoles y cuentan cómo sigue, cómo evoluciona, se estira, se recompone la amistad femenina con todo lo que implica en un contexto histórico donde se tienen que reafirmar como mujeres y personas.

NUEVA MUJER habló con ambas actrices sobre la cuarta temporada, que tiene 10 capítulos y ya se puede disfrutar en la plataforma de streaming.

¿Cómo se sienten con la evolución de la relación de sus personajes?

IM: Sin duda es una oportunidad de asumir la responsabilidad, especialmente para mí, puedo hablar por mí, de mantener la continuidad con el trabajo que ya está hecho. Ambos estamos muy involucradas en nuestro personaje y tal vez esta es la razón por la que, de una manera mágica, siempre volvemos a leer el libro para encontrar una solución cuando nos perdemos.

AR: Estuve allí cuando ella comenzó a involucrarse en este proyecto, cuando tenía casi 14 años. Fui testigo de su creación. La vi convertirse en actriz a lo largo de la temporada del programa, así que compartimos muchos momentos juntos, muchas veces hablando de nuestra idea de Elena, así que ponerme en sus zapatos me pareció muy, muy espontáneo y también desgarrador porque estoy muy apegada a ella. Y luego hice toda la voz en off desde el principio del programa. Así que también la conozco de la pantalla.

Todo fue un proceso increíble que nunca me había pasado y que me permitió tener el conocimiento de este personaje, que es como tridimensional y tal vez cuatridimensional. Es infinito. Así que fue un viaje entre este personaje y fue excepcional por la forma en que se le conoce.

De este modo, construimos nuestra relación, estábamos interpretando, así que todo fue muy fácil porque la forma en que están escritos estos personajes, ya que es tan especial y mágica cuando los interpretamos.

¿Cómo es su relación con los libros de Elena Ferrante? ¿Los leyeron al involucrarse en el show?

IM: Mi mejor amiga se llama Alessia, ella me dio el primer libro y recuerdo bien que me miró y dijo: “esta niña llamada Laila me recuerda a ti cuando eras niña”, así que cuando comencé el proceso de casting me quedé sin palabras y sí : sigo adelante gracias a Alessia porque a veces me siento deprimida porque el proceso de casting me llevó casi dos o tres años, pero ella me dijo que siguiera adelante, tal vez como Elena o Lila. Así que tengo un vínculo especial porque me involucré de alguna manera en este proyecto y luego también en ‘La hija perdida’.

AR: igualmente, el proceso de la voz en off fue un viaje increíble porque me permitió realmente conocer todos los pensamientos de Elena en la voz en off. Esto me permitió llegar al punto de conocer de una manera tan profunda cada palabra que estábamos grabando, sabes, y recuerdo que el proceso fue como entrar en una iglesia porque éramos tan respetuosos y llenos de admiración por cada línea.

Fue como si trabajáramos tan duro para encontrar la voz correcta, la distancia correcta, el equilibrio entre una voz que estaba allí, pero también como un eco, como una voz del alma. Y sí, fue como entrar en la escritura de una manera diferente.

¿Cómo fue despedirse de los personajes y qué tomaron de ellos?

IM: recuerdo muy bien el primer día, el primer día en la biblioteca, cuando Elena hizo un discurso sobre las mujeres, sobre la emancipación de las mujeres.Y luego es increíble, porque en el mismo día hicimos esta escena que habla sobre el punto de vista de Elena como escritora feminista. Y luego hicimos la escena con Nino corriendo hacia la ciudad, lleno de amor.

Y luego hicimos el comienzo de la escena en la que van a la habitación del hotel pasando una hermosa noche juntos. Todo fue increíble, porque desde el primer día, la lucha de Elena estuvo ahí. Quiero decir, es como si estuviera hablando de una mujer que quiere decirle a otras mujeres cómo ser independientes de los hombres, cómo tener los pies en la tierra, ya sabes, y luego hicimos la escena, en la que ella se contradice en su lucha, que es sobre su belleza.

Fue por eso tan interesante entenderla. Ahora bien, en el último día, todo empezó con su hija, y cuando hicimos la última toma no creía que hubiese terminado, porque fueron 10 meses de filmación. Y tal vez, el viaje más importante de mi vida como actriz.

IM: no puedo hablar inmediatamente sobre la primera escena, pero en mi mente, finalmente, surgió algo. Así que puedo decir que mi primera escena fue una pesadilla de Elena. Entonces es muy interesante que puedas ver a Lila pero no puedes verla. Además las últimas escenas, en los últimos episodios, son los más importantes para mí y quizás para Lila también en esta temporada final, porque hay una gran transformación fuerte y también caló en mí: el proceso de todo tardó casi tres años y crecí con Lila y cambió la forma, en mí, de ver el mundo. Ella me enseñó mucho y me recordó lo valiente que puedo ser.

La serie no es solo sobre la historia de dos mujeres: habla de un país que se transforma en todo aspecto durante décadas. ¿Cómo se ve todo esto esto en la vida de estas dos mujeres?

IM: es más difícil cambiar la cultura en comparación con un pensamiento político determinado. En ese entonces, cultural y políticamente, las cosas eran más sencillas. Eran claras y era más evidente contra qué había que luchar.

Ahora está más integrado y cubierto por una especie de pátina educativa y, por lo tanto, es mucho más importante ser activos en la lucha contra esta violencia y estoy pensando en la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que tiene una forma de impregnar y manipular las circunstancias sociales, por lo que debemos ser iguales ahora en términos de lo que estamos haciendo y cómo luchamos por nosotros mismos.

Porque crecimos en una especie de cultura distorsionada en la que, aunque como mujeres damos vida, a menudo los hombres están en el centro. Es por eso que estamos aún más felices de ser parte de un proyecto que fue escrito por mujeres, que fue creado por mujeres y actuado por mujeres. Y todavía queda mucho por hacer. Quiero decir, lo creó un hombre, pero ahora lo dirige una mujer. Y solo quiero agregar una pequeña cosa sobre el personaje.

O sea, este personaje con el tiempo se convirtió en símbolos que creo que muchas mujeres reconocen en los personajes de Elena y Lila. Y creo que quizás gracias a estos personajes, muchas mujeres tuvieron el poder de afirmarse en una sociedad de hombres. Por eso es que la escritura de Elena Ferrante es tan importante en la sociedad.

Y por último, ¿se basaron en el trabajo de las actrices de las temporadas anteriores?

AR: me pareció muy natural para mí encarnar el personaje de Elena siguiendo el de Margherita Mazzucc,o porque la conocía muy bien, hizo un gran trabajo y la vi convertirse en actriz. Fui testigo de cómo creó a Elena y finalmente, cuando tuve la posibilidad de tomar el personaje de ella me pareció muy natural y espontáneo.

Ella me ayudó con las líneas y recuerdo el momento que compartimos en el avión, en la última imagen de la tercera temporada, cuando nos miramos en el espejo del baño, compartiendo nuestra alma. Y poco a poco encontramos la Elena adulta.

IM: por supuesto, puse mucha atención en mantener la continuidad con el trabajo que ya había hecho Gaia y todo fue el resultado de un largo proceso de casting. Pero confío en mi propio camino y decidí profundizar su camino, así fuese diferente a ella.

Mi cuerpo me enseñó mucho y lo hice a mi manera. Así que que puedes ver la continuidad, pero también en la mitad de la la serie se puede ver que empieza a soltarse poco a poco algo y finalmente puedes a Laila en su transformación.