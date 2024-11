¡La más feliz! Un nuevo bebé llega a la familia de Aislinn Derbez y así mostró su felicidad

El pasado 24 de noviembre, Aislinn Derbez vivió uno de los momentos más tiernos de su vida, participar de la llegada de un nuevo miembro de su familia, su sobrino Thiago, primogénito de su media hermana Michelle Aguilera.

El 2024 para los Derbez está lleno de bendiciones, primero con el nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Tessa, y recientemente con la llegada de Thiago.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales, específicamente de la cuenta de Instagram de la feliz mamá, quien posteó un grupo de fotografías de los momentos más importantes del alumbramiento de Thiago, en el cual su tía Aislinn estuvo presente apoyando en todo momento.

“Cuando me dijeron “estira las manos” para recibir a una ratita morada todavía conectada vía cordón a una placenta, no sentí felicidad instantánea… Sentí shock”, Escribió Aguilera en un texto donde describe lo que sintió cuando recibió a su pequeño en brazos.

Aislinn apoyando a su hermana

La media hermana de Aislinn Derbez precisó que el parto fluyó y que para ella fue un “milagro” pese al esfuerzo físico que significó dar a luz.

“Shock del milagro y la magia de que estaba cargando al bebé que creamos. Shock del esfuerzo físico y emocional que acababa de tener lugar. Shock de lo sostenida y acompañada que me sentí”, comentó.

Destacó que el apoyo de Aislinn fue fundamental en el nacimiento de su bebé y que junto a los médicos, le explicó lo que estaba viviendo el día del parto.

“Shock de que cada segundo alguien del dream team de: ginecólogos, mi doula, mi hermana Aislinn o el papá de mi bebé me sostuvieron en cada contracción, me dieron la mano, me explicaron todo a detalle, me echaron porras y no me dejaron salirme de un happy place mental donde el miedo ni siquiera cabía”, expresó.

La más feliz: un nuevo bebé llega a la familia de Aisslin Derbez y así mostró su felicidad Aisslin Derbez apoyó a su hermana Michelle Aguilera y vio nacer a su sobrino Thiago (Instagram: @michaguilerac)

Michelle Aguilera agradeció a todos por estar a su lado en todo momento y aseguró que fue “un honor” convertirse en la mamá de Thiago.