La amenaza de Ángela Aguilar a quienes le faltaron el “respeto” que ha aumentado el hater en su contra

Ángela Aguilar ha quedado envuelta en múltiples críticas a lo largo de su carrera musical y aunque en un principio todas iban dirigida a su “poca humildad” y “arrogancia”, ahora la situación ha aumentado leugo de su inesperada relación con Christian Nodal, la cual la ha llevado a ser acusada de ser la culpable de la separación del ranchero con Julieta Cazzucheli.

PUBLICIDAD

La hija de Pepe Aguilar había guardado silencio en medio de la ola de comentarios negativos que ha recibido la cual la han catapultado como una de las cantantes más canceladas del momento pero ahora ha decidido hablar al respecto, pero sus palabras no causaron agrado.

Luego de ser nombrada como la ‘Mujer del año’ por la revista Glamour y acudir a distintos eventos como los Latin Grammys pese al rechazo del público, la intérprete llegó a su límite luego de también ser abucheada en los Kids Choice Awards, cuando los presentes gritaban el nombre de Cazzu.

Ángela Aguilar y su amenaza ante el hate en redes

Si bien Ángela Aguilar y Christian Nodal han dejado claro que su romance no surgió por una infidelidad, las fechas en las que se dieron sus salidas y el anuncio de la separación del ranchero, no concuerdan con sus palabras, y la peor parte de las críticas se las ha llevado la llamada princesa del regional mexicano.

Ahora en redes sociales se ha viralizado un video en donde se escucha a Aguilar estar dispuesta a tomar acciones legales contra quienes le han faltado el respeto, además, de presumir que es su tía la encargada de defenderla como su abogada.

“Cómo pasó, no sé cómo pasó... pero yo creo que... voy a pensar muy bien mis palabras, yo creo que el respeto es lo más importante, no importa tu género, quién te gusta, cómo te percibes, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo mientras revelaba que es momento de tomar acciones legales por todos los insultos y humillaciones que ha vivido.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada entonces imagínate, osea, entonces pues nada yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande, hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio, la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”, agregó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el video surgió luego que la famosa fuera víctima de la IA al aparecer imágenes falsas de ella, Tras viralizarse dicho video internautas han continuado con los ataques pues no le perdonan haberse involucrado en una relación con Nodal pese al poco tiempo de su separación y por si fuera poco presumirlo.

“Ni ella misma se respeta”, “ANGELA AGUILAR diciendo EL RESPETO AL DERECHO AJENO . ES LA PAZ!!!! 🤣😂🤣😂. y juro que dijo voy a pensar muy bien mis palabras”, “Es simplemente odiosa 😳 solo habré la boca para decir tonterías”, “Va ir contra todo el peso de la ley, en contra de quien? de todo internet? Jajajaja”, han comentado.