¿Indirecta a Nodal? Cazzu reaparece tatuándose y usuarios la critican cruelmente: “¿Por qué no para?”

Tras romper el silencio sobre su separación con Christian Nodal, Cazzu ha mantenido la mirada fija sobre su carrera musical, la maternidad y su estrecha relación con sus amigas, ‘La Joaqui’ y Nicki Nicole, quien está estrenando su nuevo álbum titulado ‘Naiki’, por el que volvieron a reunirse e incluso, sellaron su amistad como solo ellas podrían.

Mientras su ex junto a su esposa, Ángela Aguilar, son señalados en redes sociales, como las personas que habrían traicionado a Julieta Cazzuchelli, pues, fueron las declaraciones de la nieta de Flor Silvestre las que desataron dudas después de que confesara haber tenido un romance con el sonorense meses atrás del que supuestamente, todos los involucrados ya tenían conocimiento; es la argentina, quien goza del apoyo del público.

Luego de desmentir la versión de la esposa de Nodal, Cazzu volvió a concentrarse en sus proyectos y claro, en Inti y su profundo lazo con sus amigas, de ahí que no haya vuelto a redes sociales, más que haciendo algunas apariciones en eventos, como el que preparó recientemente la ex de Peso Pluma, Nicki Nicole, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Cazzu sella su amistad con ‘La Joaqui’ y Nicki Nicole con este tatuaje

Julieta Cazzuchelli ha hecho una nueva aparición en redes, esta vez, para sellar la amistad que tiene con Joaquinha Lerena De La Riva (La Joaqui) y Nicole Denise Cucco, (Nicki Nicole), a través de una nueva “raya” en su piel.

El pasado 21 de noviembre, Nicki Nicole lanzó su nuevo proyecto musical titulado ‘Naiki’, haciendo una fiesta por este estreno, al que acudieron sus amigas, entre ellas, Cazzu quien fue captada llegando junto a Inti con una carriola, dejando ver lo importante que es para ella, equilibrar su maternidad con otros momentos.

Fue entonces, que, tanto Nicki Nicole, ‘La Joaqui’ y Cazzu, presumieron en un video que habían sellado su amistad, haciéndose un tatuaje en forma de ‘corazón’, mismo que representa parte de la estética del nuevo álbum de la ex de la Doble ‘P’, con un estilo minimalista que se ceñía a la tipografía estilo graffiti que ocupó la cantante.

Nicki Nicole, ‘La Joaqui’ y Cazzu presumen tatuaje. Instagram (Instagram)

Fans critican a Cazzu por su nuevo tatuaje

Pese a que este gesto no demuestra más que el enorme lazo que une a las tres cantantes y que se hizo más profundo tras la separación de Cazzu con Christian Nodal, quienes mostraron su apoyo incondicional a la argentina, hubo quienes criticaron a la madre de Inti por su elección de hacerse un tatuaje más.

En redes sociales se podían leer comentarios de rechazo por sumar un tatuaje más a su cuerpo, pues hubo quienes le pidieron dejar de hacerlo por su hija, pese a que estos han formado parte de la cantante por años:

“De repente es como alivia su dolor. Te amo Cazzu estamos contigo hermosa”; “Eres muy linda; ya no te tatúes más bella”; “Con todo respeto no ya no. Tú eres hermosa”; “Eres muy hermosa yo que tú me sacaría los tatuajes por tu hijita te verías más hermosa”; “Ya no más tatuajes Cazzu”; “Cazzu preciosa ya no te tatúes”, “¿Por qué rayar su cuerpo? ¿Por qué no para?”.