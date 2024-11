“Qué mal ejemplo para los niños”: Sabrina Carpenter enfrenta indignación de fans por gestos “de mal gusto” en sus shows

Sabrina Carpenter ha sido una de las artistas más sorprendentes y controvertidas del año. Desde su debut como estrella infantil en Disney Channel, donde ganó la admiración de millones de seguidores con su rol en Girl Meets World, hasta su evolución hacia una artista que ahora explora un estilo musical más maduro y provocador, Sabrina ha demostrado su capacidad de adaptación y crecimiento.

Sin embargo, esta transformación también la ha puesto en el ojo del huracán, especialmente después de su más reciente show en Los Ángeles, donde un gesto considerado de mal gusto por muchos generó una ola de críticas y opiniones divididas.

Sabrina Carpenter La cantante está siendo cancelada por quienes la señalan de ser mal ejemplo para los niños (Instagram)

En sus primeros años como cantante, Sabrina Carpenter cautivó a sus fans con letras pegajosas y una imagen inocente, muy alineada con la imagen que Disney había construido para ella. Su música reflejaba esa faceta juvenil, y sus seguidores eran mayoritariamente niños y adolescentes pero en los últimos años, la cantante se ha despojado de esa imagen para abrazar una propuesta musical más audaz y sexy. A partir de 2021, comenzó a ofrecer música que aborda temas como el amor, la independencia, la rebeldía y, más recientemente, la sexualidad de una manera explícita y empoderada.

Esta evolución ha sido bien recibida por muchos de sus fans, especialmente aquellos que apoyan su derecho a madurar y cambiar.

Por supuesto, no todos comparten la misma visión, y su más reciente concierto resultó ser la “gota que derramó el vaso” pues durante uno de los números realizó un gesto considerado por muchos como una simulación de s3x0 oral en pleno escenario.

El gesto viral por el que Sabrina Carpenter está siendo cancelada

La controversia estalló cuando se viralizó un video del momento en el que la cantante se arrodilló en el escenario y comenzó a simular un acto s3xu4l frente al micrófono, mientras preguntaba: “¿Alguna vez has intentado esto?” El video fue rápidamente compartido y se convirtió en tema de conversación, generando tanto defensores como detractores.

“Qué mal ejemplo para los niños”. “Qué tristeza que no piense en que su público son niños". “Me preocupa que esa sea un ejemplo a seguir para los niños. ¿En dónde están los límites?“, se lee en redes sociales.

Pero así como salieron los detractores, también hubo quienes defendieron a la cantante, argumentando que su evolución artística es natural y parte de su proceso de madurez. “Sabrina Carpenter ya no es la niña Disney”. “Su música nunca fue pensada para niños. Si no te gusta, no vayas al concierto”. “Si no quiere que los niños vayan a sus conciertos, que lo diga. Y, por supuesto, deberían saber que su música no está dirigida a ellos”. “Se escandalizan por una mujer adulta hablando de su sexualidad, ¿pero eso no pasa con los hombres?”, señalaron.

¿Por qué nos molesta ver a una mujer expresando su sexualidad abiertamente?

Varios internautas han discutido que existe un doble estándar es algo que muchas mujeres han enfrentado a lo largo de la historia, especialmente aquellas que se atreven a hablar abiertamente sobre su sexualidad o romper con las expectativas de cómo deben comportarse según su género. Estrellas como Britney Spears, Madonna, Miley Cyrus y Katy Perry fueron protagonistas de escandalosos encabezados que las acusaban de ser “malos ejemplos” y hasta “la decadencia de la sociedad” por esta razón.

La música siempre ha sido un vehículo para la expresión de la identidad, el amor y la libertad personal. En este contexto, las artistas tienen todo el derecho de explorar su sexualidad y expresar sus experiencias a través de sus canciones y presentaciones. Sabrina Carpenter, al igual que otras artistas antes que ella, está en su derecho de evolucionar y adaptar su arte a sus propios términos, incluso si eso implica dejar atrás una imagen pública construida en su juventud.