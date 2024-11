¿Revés para Ángela?: Así es como Majo Aguilar reafirmaría su lugar como “la nueva Flor Silvestre”, según fans

La dinastía Aguilar, una de las familias más emblemáticas de la música mexicana, ha estado en el ojo del huracán por varios escándalos que involucran a Ángela Aguilar y que han puesto en tela de juicio su imagen.

En contraste, Majo Aguilar, su prima, ha emergido como la gran favorita del público, siendo proclamada incluso como “la nueva Flor Silvestre”, un título que resuena profundamente con el legado familiar.

Si bien Majo ha dejado claro que no tiene una rivalidad con Ángela y que no quiere verse involucrada en ningún escándalo, son internautas quienes la han puesto la corona.

La portada que desató la controversia

Ángela Aguilar en la portada de Glamour Imagen de Instagram: @glamourmexico

Ángela recientemente fue nombrada “Mujer del Año” por la revista Glamour, un logro que debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, su designación como tal desató una ola de críticas en redes sociales. Muchos internautas cuestionaron su merecimiento del título, argumentando que no representa valores positivos ni ha demostrado logros significativos para ser considerada un ejemplo a seguir. La controversia alcanzó su punto más alto cuando la cantante hizo acto de presencia para recoger su premio y mencionó en su discurso a su icónica abuela, Flor Silvestre:

“Agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche, yo solamente quería ser cantante, gracias a ustedes lo estoy logrando (...). Como decía mi abuela, Flor Silvestre, ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’”.

Este discurso, lejos de ganar simpatía, generó aún más críticas. “No representa nada positivo”, comentaron usuarios en redes, mientras otros sugirieron que su imagen pública se ha desgastado considerablemente en los últimos meses.

Majo Aguilar, ¿la nueva Flor Silvestre?

Mientras Ángela enfrenta esta ola de opiniones divididas, ¡HOLA! México dio un golpe inesperado al revelar a Majo Aguilar como la protagonista de su última portada.

La cantante, quien también es nieta de Flor Silvestre, aparece acompañada por Alex Fernández Jr., nieto de Vicente Fernández. Esta decisión editorial no pasó desapercibida y rápidamente desató una lluvia de comentarios favorables hacia Majo: “Ella es la verdadera heredera de Flor Silvestre”, “Majo es idéntica a su abuela, no solo físicamente, sino en talento y dignidad”, y “Esta es la portada que sí queremos ver, no la de Ángela disque Mujer del Año”.

En sus redes sociales, Majo agradeció el reconocimiento con un mensaje lleno de humildad:

Majo Aguilar y Alex Fernández ponen en alto sus dinastías con nuevo proyecto (Foto: Especial)

“Gracias querido @hola_mx por nuestra portada impresa y digital. Fue un reportaje tan lindo donde pude hablar del mariachi, mis canciones y mis abuelos. También platicamos de ‘Cuéntame’, la canción que escribí e interpreto junto con @alexfernandez.g, ha sido un gusto estar trabajando con alguien tan talentoso. Vayan por su revista”.

El talento y dignidad que conquistan al público

La portada de ¡HOLA! destaca el homenaje que Majo y Alex rinden a sus respectivos abuelos, Antonio Aguilar y Vicente Fernández, mientras continúan sus legados con un enfoque moderno y auténtico. En palabras de Majo sobre el nuevo sencillo, “Cuéntame” que comparten:

Majo Aguilar La joven es una promesa del género ranchero (Instagram)

“Esta canción quedará como parte de nuestra historia personal, pero también para la historia de nuestras familias y de la canción mexicana, porque es la unión de dos nietos de leyendas muy importantes y lo digo con humildad”.

El público no solo ha elogiado el talento de Majo, sino también su forma de honrar a su familia con respeto y orgullo, algo que contrasta con la percepción actual de Ángela. Muchos consideran que Majo es el vivo retrato de Flor Silvestre, no sólo por su parecido físico, sino también por la forma en que mantiene viva la esencia de la música regional mexicana.