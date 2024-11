Así lucen las tres hijas de Meryl Streep que pocos conocen: todas heredaron su belleza y también son actrices

Meryl Streep es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood con una carrera consolidada de más de 40 años, pero además, es una gran mamá.

PUBLICIDAD

La famosa tiene cuatro hijos, Henry, Louisa, Mamie y Grace, y sus hijas son muy parecidas a ella y además también son actrices, han crecido y han formado sus propias familias y carreras.

Así lucen las tres hermosas hijas de Meryl Streep: todas heredaron su belleza y estilo

Mary Willa ‘Mamie’ Gummer

Mary Willa ‘Mamie’ Gummer tiene 41 años y se graduó en Teatro y Comunicaciones en el 2005 y ha participado en varias series y películas.

Emily Owens, M.D., The Ward, The Good Wife, The Lifeguard y The Lightkeepers son algunas de las series y películas en las que la hija de la actriz ha participado, e incluso apareció en El diablo viste a la moda, pero la escena fue eliminada.

Además, ha trabajado con su madre y fue la primera de sus hijas en casarse en el 2011, pero se divorció en el 2013 y luego se volvió a casar en el 2019 con el escritor Mehar Sethi y tiene dos hijos.

Grace Jane Gummer

PUBLICIDAD

Grace Jane Gummer tiene 38 años y se graduó en la famosa universidad privada de artes Vassar College, donde obtuvo títulos de Historia del Arte e Italiano, y además es actriz.

La hija de la actriz ha participado en series como The Newsroom, American Horror Story: Freak Show o Mr. Robot y películas como La boda de Jenny y The Homesman.

La joven se casó en julio de 2019 con el músicoTay Strathairn, pero un mes después se separaron y se divorciaron en el 2020.

En ese mismo año se dio otra oportunidad en el amor con el DJ, música y compositor británico Mark Ronson, y tienen una hija.

Louisa Jacobson Gummer

Louisa Jacobson Gummer es la hija menor de la actriz y tiene 33 años, se graduó en Vassar College, donde estudió Psicología y luego realizó un máster en Bellas Artes e Interpretación en la David Geffen School of Drama de la Universidad de Yale y asistió a la British American Drama Academy.

La joven también es actriz y ha participado en diferentes obras y en la serie de época La edad dorada en HBO desde el 2022.

A diferencia de sus hermanas, no se ha casado, pero sí tiene una relación, este año habló de su sexualidad y confesó que tiene novia, la productora de cine Anna Blundell, a quien presume con felicidad y seguridad.

Todas sus hijas son hermosas, talentosas, y no quedan dudas que heredaron su belleza, pues se parecen mucho a su famosa madre.