Cameron Díaz y Demi Moore son dos de las actrices más famosas e icónicas de Hollywood, que a sus más de 50 y 60 siguen triunfando.

Recientemente las famosas coincidieron en un importante evento de la revista Elle y deslumbraron con sus looks y su belleza.

Ambas llevaron looks brillantes y derrocharon clase y elegancia en los Elle’s 2024 Women in Hollywood, pero a una la criticaron y a otra la alabaron por su rostro.

“Se ve más vieja que Demi Moore”, Cameron Díaz reaparece y deja ver sus arrugas sin miedo, pero la critican

Cameron Díaz llevó una falda midi ancha de vuelos en tono negro con una blusa de mangas largas de lentejuelas, pantimedias y stilettos negros, y su cabello lo llevó con ondas relajadas y un maquillaje chic con labial rojo.

Por su parte, Demi Moore brilló con un vestido largo y cuello alto en tono plateado de lentejuelas, con tacones, el cabello liso y un maquillaje espectacular y sutil, con labial rosa.

Cameron Díaz y Demi Moore Las famosas fueron comparadas por su apariencia y rostro (@demimoore /Instagram)

Aunque ambas lucieron hermosas y derrocharon glamour y clase, Cameron fue criticada por su rostro y sus arrugas, algo normal a los 52 años, y hasta aseguraron que luce más vieja que Demi quien tiene 62 años.

“¿No es Cameron diez años más joven que Demi... ¿Qué le pasó a ella?”, “su look hermoso pero sus arrugas, envejeció mucho”, “como es que se ve tan vieja, mira a Demi lo fresca que luce”, “wow Cameron se ve mal, la maternidad no le cayó bien”, “envejeció como 20 años”, y “una fresca y la otra vieja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, otros salieron a defenderla, asegurando que Cameron ha aceptado el paso de los años y eso es de aplaudir.

Y es que la famosa ha dejado claro que no le gusta el bótox y se niega a usarlo, al igual que cualquier procedimiento para disimular sus arrugas. “”Si espero que la gente me vea como a una chica de 25 años, estoy jo****. No voy a seguir manteniendo mi aspecto de cuando tenía 25 años. Si hiciera eso lo único que conseguiría sería hacerme daño. Es mi responsabilidad como actriz, ser humano y mujer demostrar que no voy a aceptar ese trato y que nadie tiene derecho a pedirme que tenga el mismo aspecto que cuando era una veinteañera”, dijo hace un tiempo.