“Qué fachosa”, el look de Shakira “en chanclas” con el que recibió importante premio y dicen que fue “inadecuado”

Shakira es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 46 años sigue cosechando logros, demostrando que tiene una carrera sólida y ejemplar de más de 30 años.

Actualmente se prepara para su tour, Las mujeres ya no lloran, y mientras lo hace, rompió un récord y recibió un premio por tener más shows vendidos en México con su tour.

“Qué fachosa”, el look con el que Shakira recibió importante premio y dicen que fue “inadecuado”

Shakira presumió su gran logro en redes y posó con la placa que dice que es la famosa con más shows en el Estadio GNP Seguros.

“Empecé a planear este tour con muchas expectativas porque sabía que sería el tour más importante de mi carrera. Pero lo que está pasando ha superado todo. Nunca imaginé que un día como hoy podría estar recibiendo esta placa que dice que Las mujeres ya no lloran World Tour es el tour con más shows vendidos en el Estadio GNP Seguros”, dijo la colombiana.

Aunque sus fans se emocionaron por este gran logro en su carrera, la criticaron por el atuendo que usó para recibir la placa.

Y es que la cantante llevó un pantalón con un cárdigan tie dye en morado y rosa, con top morado y unas “chanclas” rosas.

Para muchos este fue un atuendo inadecuado para recibir un premio tan importante. “Pero qué fachosa”, “Shakira recibiendo un premio en chanclas y yo que me preocupo por como voy a la tienda jaja”, “ella siempre tan mal vestida, no me parece”, “se pudo arreglar un poco mejor”, “Shakira en chanclas es de lo peor”, “que informal para recibir un premio tan importante”, y “las chanclas de Shaki no me dejaron ver la placa jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la famosa agradeció por este logro que es gracias a sus fans. “Estoy sin palabras, qué puedo decir frente a una noticia así . Solo puedo decir gracias, gracias y más gracias y que les voy a dar el mejor concierto de toda mi carrera. Que cada concierto será un momento inolvidable, para ustedes y para mi”.