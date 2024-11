¿Por caso P. Diddy? La razón por la que Jennifer Garner ya no desea tener contacto con JLo

Las actrices ya no tendrían una amistad.

Jennifer Garner había quedado en el medio de la polémica relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck luego que intentara mediar por ellos para evitar el divorcio, situación que fue imposible de evitar pese al matrimonio que ambos habían formado y la unión de ambas familias.

PUBLICIDAD

Tanto los hijos de la diva del bronx como los del actor se han mostrado juntos en varias oportunidades lo que confirmaba la buena relación entre ellos, pese a as diferencias maritales de sus padres, y ha sido por ellos por quien Garner decidió intervenir al ser la madre de los hijos de Affleck.

Sin embargo, ahora que los apodados Bennifer decidieron ponerle punto y final a su historia de amor, fuentes cercanas a la familia han revelado que Garner no desea seguir manteniendo un vínculo con la cantante y nunca quiso tenerlo.

La razón por la que Jennifer Garner no quiere estar cerca de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Jennifer Garner intentaron mantenerse alejadas del foco mediático para evitar habladurías, sin embargo, hubo una cercanía entre ambas que ahora estaría llegando a su fin.

Según informó una fuente al Daily Mail, la protagonista de Elektra solo tiene pensado comunicarse con Lopez cuando se trate de sus hijos pues ha decidido ponerse del lado de su ex esposo tras haberse sentido utilizada por Jlo en medio de su ruptura.

“Jenn ya no desea tener comunicación con JLo a menos que sea tan solo para hablar de los hijos, sus amigos sienten que no debería haberse involucrado tanto en ayudar a Jennifer López para intentar arreglar su matrimonio con Ben. Jennifer Garner ha estado pensando las cosas, sobre todo porque en varias ocasiones se sintió intimidada durante su relación con Ben de la presencia y sombra de Jennifer López, Garner es una muy buena mujer y realmente pensaba en ayudar, lo intentó, pero esto no funcionó y su lealtad se la debe a Ben que es el padre de sus hijos y a sus propios hijos, por lo que Jlo queda fuera del cuadro”. “, mencionó la fuente.

Actualmente, Garner se encuentra filmando la nueva temporada de su programa, ‘The Last Thing He Told Me’ en la que ejerce como productora ejecutiva y repetirá su papel de Hannah Hall en la serie basada en la novela de Laura Dave.

PUBLICIDAD

Por su parte, Lopez ha revelado cómo le afectó su separación durante una entrevista con Interview Magazine, en la que mencionó que pensaba que sería su última relación pero ahora agradece lo sucedido pues el matrimonio casi acaba con ella.

“Casi lo hizo. Pero ahora, al otro lado, pienso: ‘Joder, es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Siento haber tardado tanto. Siento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un puto mazo. Me tiraste la casa encima. No vuelvas a hacerlo”, contó.