“No me negaría a una mujer”: Denisse de Kalafe y Laura Zapata encienden alarma de romance por este motivo

Si alguien genera polémica en la industria del entretenimiento en México es la actriz Laura Zapata, quien se encuentra nuevamente en medio de una controversia tras la conductora Yolanda Andrade asegurar que ella tuvo sus romances con dos mujeres.

“Ya que anda recordando romances, yo me acuerdo que ella tuvo dos romances, uno con una actriz que fue su compañera y otra cantante, una se acaba de morir hace poco y la otra está vivita”, dijo en un encuentro con varios reporteros de espectáculos.

La conductora no dijo el nombre de la supuesta pareja de Zapata, pero se rumora que la relación amorosa es con la cantante brasileña Denisse de Kalafe, nacionalizada mexicana e interprete del emblemático tema “Señora, señora”.

Kalafe “con cariño” replicó a Andrade

Ante estas declaraciones y con un rumor que suena muy fuerte, la prensa aprovechó un encuentro con la famosa cantante de 75 años para cuestionarla sobre su supuesto romance con Laura Zapata.

Kalafe fue enfática y negó una relación amorosa con la hermana de la cantante Thalía, señalando ser muy amiga de la familia. La cantante sabe que estos rumores llegan de las declaraciones de Andrade, de quien aseguró “adora” y entre risas dijo que “debería ser publicista”.

“(Laura Zapata) es mi hermana, soy amiga de la familia, muy amables, se acaba de morir su hermana (Ernestina Sodi), no, no, no (es cierto el romance), yo pienso que Yolanda Andrade, que yo la quiero muchísimo, es una gran estratega publicista y ustedes la prensa caen redonditos con las estrategias de Yolanda, ella es brillante, ella siempre está en las noticias, es muy creativa con las noticias”, resaltó Kalafe.

Lo que más llamó la atención de las declaraciones de la brasileña fue cuando, antes de despedirse de la prensa, aclaró que ella no se niega a las mujeres. “Yo no me negaría ante ninguna mujer”, lo que dejo a todos sorprendidos

Fue Cynthia Klitbo y Kalafe no sabe quién es

Al nombrarle que la actriz Cynthia Klitbo fue otra de las que apoyó la versión de dicho romance, la brasileña respondió, “¿Quién es Cynthia Klitbo? (…) A de ser parte de una fantasía de la señora” y cerró la polémica de sus amoríos afirmando: “A mí me molestan las verdades, no las mentiras”.

Fue durante uno de los episodios de “Secretos de villanas” que Klitbo aseguró que Andrade le había contado que, durante su juventud, Laura habría vivido un romance tanto con Denisse de Kalafe, como con la fallecida actriz Raquel Olmedo.

Según el diario El Universal, cuando Kalafe escuchó que fue “Joe” quien habría hecho esa declaración, echó a reír y aconsejó no tomarse tan en serio lo que la conductora dice.

“No entro en esos juegos, Yolanda es una chava que quiero mucho, que aprecio mucho, una muy inteligente mujer, que agarra a ustedes los periodistas y hace lo que quiera con ustedes, es muy creativa, una buena directora de marketing, brillante para promocionarse a sí misma”, expresó.

“A veces hace comentarios que no son prudentes, que no son reales, que no son verdaderos, pero jala la atención de todos ustedes, que caen como patos”.

Zapata no habla de “los perros que ladran”

Quien si contestó molesta fue Laura Zapata, quien cortó de raíz los cuestionamientos sobre romances con mujeres.