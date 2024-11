¿No lo supera? Acusan a JLo de intento desesperado por darle celos a Ben Affleck con nueva conquista

La historia de amor y desamor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck siempre estuvo marcada por altos y bajos. Mientras que parecía que la pareja finalmente había encontrado la estabilidad, sellando su unión con dos bodas: una íntima ceremonia en Las Vegas y una fastuosa celebración en Georgia, el cuento de hadas tuvo un final abrupto y escandaloso. El anuncio de su divorcio dejó atónitos a muchos y varios meses después sigue siendo tema de conversación por el rumbo que cada uno ha tomado.

Según informes, fue Lopez quien dio el primer paso al solicitar el divorcio, citando “diferencias irreconciliables” como la razón oficial. Sin embargo, los rumores y especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura no tardaron en surgir, especialmente en torno a las dinámicas de la relación y los presuntos conflictos que se habrían desarrollado en los últimos meses.

Jennifer Lopez y Ben Affleck Phillip Faraone / Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images)

¿Un romance nuevo o un juego estratégico?

Si bien el escándalo parecía haber cesado, la cantante ha vuelto a ser noticia, esta vez debido a rumores sobre una supuesta relación con su guardaespaldas. A pesar de que la cantante ha declarado en entrevistas que no está “buscando a nadie” tras su separación de Affleck, su cercanía con el miembro de su equipo de seguridad ha despertado comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

De acuerdo con una fuente consultada por Radar Online, “Jen no está saliendo activamente con nadie en este momento, pero eso no significa que no pueda divertirse.” Además, sugieren que este coqueteo podría tener un objetivo más emocional que romántico: “Ella está coqueteando en un espacio seguro y, aunque obviamente se siente atraída por él, en el fondo sabe que esto volverá loco a Ben.”

Jennifer López La cantante estuvo casada con Ojani Noa durante un año (@jlo/Instagram)

Ben Affleck, ¿un amor imposible de olvidar?

Los insiders aseguran que la Diva del Bronx no quería que su relación con el actor terminara. “En su mente, un poco de coqueteo podría ayudar a redimir su imagen. Después de todo, Jen siempre ha sido quien termina las relaciones, no la que es dejada,” declaró la fuente.

Esta dinámica es una constante en la narrativa pública de la artista, quien históricamente ha tomado el control de sus rupturas, pero esta vez parece estar lidiando con una situación completamente distinta.

Mientras tanto, Affleck, quien ha sido conocido por lidiar con sus propios demonios en el pasado, parece haber cerrado este capítulo de manera más definitiva.

Jennifer López y Ben Affleck Los famosos se reencontraron en un evento de sus hijos (Valeria Zurita/Instagram / Getty Images)

Un nuevo capítulo en soledad

A sus 55 años, Jennifer Lopez ha reflexionado públicamente sobre lo que significa estar sola después de una relación tan mediática y significativa. En una reciente entrevista con Interview Magazine, habló de su proceso de reconstrucción emocional:

“Este territorio es solitario, desconocido, aterrador, triste y desesperado. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y te dices: ‘Estas cosas no van a matarme,’ te das cuenta de que realmente eres capaz de encontrar alegría y felicidad por ti misma.”

Lopez también expresó que está trabajando en ser una persona completa y saludable antes de considerar una nueva relación: “Tienes que estar bien por tu cuenta si quieres algo que sea más completo.”

Según otra fuente cercana, “Jennifer dice que necesita tiempo lejos de los hombres, pero eso es claramente un mecanismo de defensa. La realidad es que cada hombre que la ve venir ahora se aleja corriendo.” Estas palabras, aunque duras, reflejan la narrativa pública que ha surgido en torno a Lopez y su compleja vida amorosa.

Aunque los rumores sobre su relación con su guardaespaldas son sólo eso por ahora, han avivado las conversaciones sobre si Jennifer Lopez realmente está lista para dejar atrás a Ben Affleck o si este es simplemente un movimiento para recuperar el control de su narrativa.