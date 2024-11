Desde que Karely Ruiz anunció su embarazo, ha recibido críticas por diferentes razones, desde el padre de su bebé, hasta sus exóticas fotos y demás.

La famosa modelo de OnlyFans e influencer ha causado polémica con su embarazo y sus fotos, pero deja claro que no le importa el qué dirán, pues ella está viviendo esta etapa al máximo.

“Estoy feliz por tu llegada hermosa 💓🥹 te defenderé de todo mundo y daré lo mejor de mí 🩷 ya quiero tenerte conmigo preciosa💕”, y “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida 😍 es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí”, son algunos de los mensajes que le ha dedicado a su hija Madisson.

La respuesta de Karely Ruiz a mujeres que la critican por su figura en el embarazo que generó indignación

Karely Ruiz ha recibido algunas críticas en redes por su figura durante su embarazo, algo que ha dejado ver lo peor de las redes, pero ella no se ha quedado callada.

A través de sus historias de Instagram, Ruiz respondió de forma contundente con un mensaje que ha causado indignación.

“Muchas mujeres criticando mi cuerpo por el embarazo. No se preocupen, me queda poco tiempo y volveré para ser la debilidad de tu hombre”, dijo la joven, presumiendo su figura de embarazo.

“Pero qué le pasa a esta mujer”, “Volverás para seguir. Prostituyendote”, “Ay no creo el hombre que es inteligente no creo”, “que mujercita esta, que vergüenza”, “Vieja ridícula”, “😂 Solo eres un objeto mija”, “que vergüenza esta mujer”, y “por mujeres como tú no nos respetan los hombres”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa se encuentra en su sexto mes de embarazo, y sigue generando polémica, incluso por el padre del bebé a quien casi no publica en redes, pero ella se muestra feliz y emocionada por la llegada de su hija.