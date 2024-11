¿La engañó por la queen? Ex de Eugenio Derbez confesó que no se la lleva con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez ha destacado en el mundo del espectáculo al catapultarse como uno de los actores, comediantes y productores más talentosos y queridos de México, sin embargo, su vida personal ha causado gran controversia en varias oportunidades ante los conflictos amorosos que ha protagoniza con las madres de sus hijos, en especial con Victoria Ruffo.

El histrión es padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, cada uno de ellos de madres diferentes, con el paso del tiempo ha logrado hacer las paces con algunas de ellas, pero estas no se han quedado calladas y han expuesto sus fallas como padre y esposo.

Ahora le ha tocado el turno a Silvana Prince, la madre de Vadhir Derbez, quien confesó que mantiene una excelente relación con Eugenio y Alessandra Rosaldo, al punto de haber pasado algunas Navidades con ellos, pero no ha sucedido lo mismo con Victoria Ruffo, madre de José Eduardo.

Esto dijo la madre de Vadhir Derbez sobre Victoria Ruddo

Silvina Prince ofreció una entrevisa para el programa ‘Ventaneando’ donde no dudó en hablar sobre la buena relación que mantiene con Eugenio Derbez, sus hijos y las madres de ellos, como es el caso de Alessandra Rosaldo, actual esposa del famoso y Gabriela Michel, madre de Aislinn. Incluso bromeó sobre la posibilidad de participar en el reality show familiar.

“Yo sí porque me llevo muy bien con ellos, con ‘Ale’, o sea, he estado en navidades con ellos… Con Victoria no tengo contacto honestamente, pero digo después de tantos años yo sí lo tendría sin ningún problema, o sea, adoro a José Eduardo, me llevo muy bien con ‘Ale’, me llevó muy bien con Gaby que es la mamá de Aislinn”, dijo.

Al parecer, Prince ha dejado atrás los rencores y aseguró que se pondría ‘en contra’ de Eugenio si se requiere.

“Si ellas le echan montón, seguramente las apoyaría nada más para echar desmadre, nada más, sería divertido ¿no?”, cuestionó.

Tras sus declaraciones muchos han recordado cómo Victoria fue acusada de haber sido la tercera en discordia entre ella y Eugenio, pues ella misma confesó durante una entrevista con su hijo Vadhir cómo la llamada queen de las telenovelas quedó embarazada cuando su hijo solo tenía cinco meses de haber nacido.

“En ese momento, yo le dije: ‘Sabes qué papi, bye’, porque estaba en mi departamento. Tú (Vadhir) tenías cinco meses de nacido cuando Ruffo ya se había embarazado”, reveló.