¿Fue ilegal? Por esto aseguran que Cazzu sufriría “tremendo revés” tras desmentir a Ángela Aguilar

El drama en torno a Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu ha captado la atención del público, no sólo por el triangulo amoroso en el que se vieron involucrados, sino por las recientes declaraciones que han sacado lo impensable a la luz como un supuesto contrato de confidencialidad que podría costarle millones de dólares a la cantante argentina.

Fue en una entrevista con ABC News Live que Ángela Aguilar hizo comentarios que encendieron la polémica. Al hablar sobre su relación con Nodal, afirmó que esta comenzó después de su ruptura con Cazzu y aseguró que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” con la situación y que “no hubo corazones rotos”.

Ángela Aguilar La cantante hizo polémicas declaraciones sobre su relación con Nodal (TikTok)

“¡Todo el mundo ya se inventa todo! ¿Por qué tengo que decir cosas? Literalmente tienen telenovelas sobre esto (...) Todas estamos felices, somos adultos. Sabemos cómo manejar esta situación. No es como lo que ves en redes sociales. Todas las partes involucradas estaban de acuerdo”, declaró Ángela.

Estas palabras no cayeron bien a Cazzu, quien rompió su silencio en una entrevista en el podcast PLP de LuzuTV, desmintiendo lo dicho por la cantante de “Qué Agonía”.

Cazzu rompe el silencio y da su versión de los hechos

Cazzu reveló que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela y negó rotundamente que ella hubiese estado de acuerdo con la situación. La rapera afirmó que su silencio no significaba complicidad, sino un intento de enfocarse en su vida personal y en la maternidad.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, aclaró Cazzu. “Fue un silencio de reconstrucción (...) Mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, y en ese silencio me mudaba, armaba un hogar, seguía con mi trabajo y maternaba”, agregó, dejando en claro que su prioridad había sido su hija.

Además, la argentina manifestó su sorpresa al enterarse de la relación entre Nodal y Ángela, especialmente porque había conocido a Ángela en el pasado. “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que sí. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, declaró.

¿Existe un contrato de confidencialidad?

Christian Nodal y Cazzu Al inicio, Cazzu se negaba a ser novia de Christian Nodal

La situación tomó un giro inesperado con la aparición de rumores sobre un contrato de confidencialidad entre Nodal y Cazzu. De acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, la cantante argentina tendría prohibido hablar sobre su relación con Nodal tras su ruptura. Sin embargo, Cazzu rompió el silencio en su entrevista, desmintiendo las declaraciones de Ángela y compartiendo su verdad.

De acuerdo con Buitrón, la violación del contrato de confidencialidad podría costarle hasta 9 millones de dólares. Aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente, el rumor ha generado un intenso debate entre los fans.

“Dicen que le dio baje, Max, que 9 millones de dólares… y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno, pero no puedes decir nada de lo que pasó’“, comentó Buitrón en el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside.

Los seguidores de Cazzu han cuestionado la justicia de esta supuesta cláusula, especialmente porque la ruptura se dio en circunstancias que la afectaron emocionalmente, sin mencionar el daño que significa para su hija.