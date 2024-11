Simone Biles reaparece con drástico cambio de look y deja con la boca abierta a las redes

Simone Biles lució un nuevo estilo de cabello en la alfombra roja de los Country Music Association Awards el miércoles por la noche, derrochando glamour y elegancia en cada paso que daba y sorprendieron a sus miles de seguidores, de acuerdo con lo revelado por Hellomagazine.

La nueva transformación capilar de Simone Biles

La campeona olímpica estrenó recientemente su nueva transformación capilar. Atrás quedó su cabello largo para dar paso a un bob corto para la entrega de premios con una nueva onda suave que resaltaba su impresionante figura.

Simone Biles reaparece con drástico cambio de look y deja con la boca abierta a las redes (Taylor Hill/WireImage)

Simone Biles dijo presente en la ceremonia de premiación con un vestido plateado, brillante y de un solo hombro, además de presentar su nuevo cabello corto, también llevó aretes rojos y plateados que adornaron sus orejas.

La ganadora de varias medallas olímpicas también compartió su nuevo look a través de las redes sociales, específicamente de su perfil oficial de Instagram, donde lució un jersey negro de gran tamaño, botas de vaquero y su cabello corto.

Un nuevo estilo de cabello

No es la primera vez que el cabello de Simone Biles se vuelve tendencia en redes, comenzando con comentarios negativos en torno a su estilo para su boda con la estrella de la NFL Jonathan Owens, en abril de 2023.

Simone Biles (Taylor Hill/WireImage)

Cuando los comentaristas se quejaron de que “deberían haberle arreglado el cabello” para su boda, Simone respondió de manera tajante: “Vivo en HOUSTON, TEXAS, ¡y me costó mucho! Tan pronto como salimos para las fotos”.

Además, previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, Biles habló acerca de su cabello en una entrevista con Elle.

“Solía preocuparme porque [mi cabello] fuera considerado poco profesional... pero ya no me avergüenzo de ello”, reveló.

“La mayoría de las reacciones negativas que recibimos provienen de nuestra propia comunidad, lo cual es lamentable”, agregó. “Realmente no me importa si mis bordes no son lisos. Nunca pensé en mi cabello como lo ven otras personas”, sentenció.