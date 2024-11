¿Qué hizo qué? La poderosa razón por la que la nueva Miss Universo 2024 prometió estar soltera durante su reinado

El 16 de noviembre, Victoria Kjaer hizo historia tras convertirse en la primera mujer de Dinamarca en ganar la corona de Miss Universo, dejando en segundo lugar a Miss Nigeria, Chidimma Adetshina y a Miss México, María Fernanda Beltrán, en el tercer lugar.

Este año, la 73ª edición de Miss Universo, tuvo como sede México, siendo la Arena Ciudad de México, el lugar donde las aspirantes concursaron por llevarse tan codiciado título, donde, además, sería una de ellas, la gran portadora de su de la nueva corona ‘Butterfly’ que fue entregada por Sheynnis Palacios, la modelo de Nicaragua que ganó en el 2023.

De esta forma, Victoria Kjaer, de tan solo 21 años, se convirtió en la nueva Miss Universo, haciendo historia no solo para su país, y es que, la ‘Barbie humana’ también se posicionó como la primera mujer rubia en llevarse el título en alrededor de 20 años, retomando nuevamente este “estereotipo” de belleza que ha provocado debate en redes sociales.

Mientras unos aplaudían el triunfo de la danesa, esta edición de Miss Universo hizo ruido en redes sociales, debido a que algunos esperaban que portara la corona Miss Venezuela, quien, a causa de una mala traducción, perdió la posibilidad de aspirar al codiciado título del certamen.

¿Quién es Victoria Kjaer, la ganadora del Miss Universo 2024?. Imagen: Instagram

Miss Universo 2024, Victoria Kjaer revela por qué se mantendrá soltera durante su reinado

Respecto a lo dicho hacia ella y el apodo por la que la han llamado tras su coronación como Miss Dinamarca el 1 de septiembre, Victoria Kjaer fue tajante en una entrevista realizada por US Weekly: “Poder ser una Miss Universo rubia, no tiene nada que ver con el color de tu cabello, sino todo con tu personalidad. No gané por mi cabello rubio, sino por quién soy”.

Pero esto no fue todo, pues confesó la poderosa razón por la que decidió estar soltera durante todo el año que dura su reinado, pues desea enfocarse completamente en su labor como reina si otras distracciones: “Estoy soltera y voy a estarlo durante el resto de mi reinado también. Mi enfoque está totalmente en Miss Universo ahora mismo, así que esto es lo que priorizo”.

También pidió a los padres apoyar a sus hijas si en sus deseos está formar parte de un concurso de belleza, pues lo que se premia en realidad es “la belleza interior”, revelando cómo era su propia personalidad.

“Y tal vez la gente no lo vea al principio porque en cuanto me siento realmente cómoda — entonces mostraré cuán burbujeante y divertida soy. La gente piensa que soy un poco seria al principio, pero creo que este año demostré que simplemente amo estar rodeada de gente”.

¿Quién es Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo 2024?

Victoria Kjaer ya ido ganando poco a poco el cariño del público y cada vez son más los detalles de su vida que salen a la luz, desde quién es su madre y hermana, hasta la profesión de su padre, quien es un diplomático de su país.

La joven, de tan solo 21 años, nació en Søborg, Dinamarca, el 13 de noviembre de 2003, es políglota, dominando idiomas como el danés, inglés, alemán, francés y español. Es bailarina profesional, en su juventud también se desempeñó como porrista y estudia neurociencia en la Universidad de Copenhague, y tiene un título en administración de empresas y marketing.

En lo que respecta a su título de Miss Universo, busca contribuir en causas tanto de derechos humanos como de salud mental y derechos animales.